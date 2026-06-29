El Reino Unido anuncia una inversión de más de 5.000 millones de euros en drones militares

El primer ministro, Keir Starmer, dará este martes más detalles del plan a cuatro años, que incluye la sustitución progresiva de al menos seis buques de guerra por nuevas unidades más avanzadas, según indicó el Ministerio de Defensa en un comunicado.

El Gobierno sostiene que este cambio responde a la "rápida evolución de la guerra moderna" y al creciente uso de drones y sistemas autónomos en conflictos como la invasión rusa de Ucrania y las guerras en Oriente Medio, señaló en la nota.

La inversión prevista se destinará a acelerar la incorporación de sistemas no tripulados en las Fuerzas Armadas, incluyendo capacidades para la Armada, el Ejército y la Fuerza Aérea, con el objetivo de integrar estas tecnologías en operaciones conjuntas.

En el ámbito naval, el plan contempla la transformación de la 'Royal Navy' en una "fuerza híbrida" que combinará unidades tripuladas y no tripuladas, con el desarrollo de plataformas autónomas para vigilancia, combate submarino y defensa aérea, así como la incorporación de esos seis nuevos buques.

En el Ejército, el programa incluye la inversión en sistemas autónomos de bajo coste, vehículos terrestres no tripulados, nuevos drones de ataque y reconocimiento y el refuerzo de unidades de élite.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Para la Real Fuerza Aérea (RAF, en inglés), el plan prevé el desarrollo de aeronaves de combate colaborativas no tripuladas que operarán junto a aviones pilotados, además de nuevos sistemas de guerra electrónica basados en drones.

El primer ministro, Keir Starmer, afirmó que la inversión permitirá contar con "capacidades avanzadas para disuadir las amenazas cambiantes" y "reforzar la seguridad del Reino Unido".

El ministro de Defensa, Dan Jarvis, subrayó por su parte la determinación de "dotar a las Fuerzas Armadas de lo que necesitan para servir con valentía y eficacia" en un entorno cada vez más "complejo y peligroso".

El plan se presenta antes de la cumbre de la OTAN que se celebrará los días 7 y 8 de julio en Turquía, en medio de críticas de militares y diputados de varios partidos, que consideran insuficiente la inversión para modernizar la defensa británica.

Además, coincide con cambios en el gobernante Partido Laborista, después de que Starmer anunciara la semana pasada su intención de dimitir tras perder la confianza de su grupo parlamentario, lo que abrió un proceso electoral interno con el exalcalde de Mánchester, Andy Burnham, como favorito para sustituirle al frente de la formación y del Gobierno.