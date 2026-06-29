Gobernador mexicano niega haber recibido notificación sobre supuesta investigación en EEUU

En una carta publicada por el coordinador de comunicación social del Gobierno de Tamaulipas, Gerardo Algarín, Villareal negó de manera "categórica, absoluta y contundente" la información publicada, al tiempo que señaló que "no existe acusación, procedimiento ni notificación oficial de autoridad alguna -en México o EE.UU- que lo sustente".

"Una versión atribuida a fuentes sin nombre no es una verdad acreditada", criticó el gobernador.

El político reaccionó así a la publicación del diario estadounidense, que señaló a los gobernadores de Sonora, Alfonso Durazo, y de Tamaulipas como presuntos objetivos de investigaciones de autoridades de EE.UU. por corrupción.

La información de The New York Times también sostiene que al menos una decena de gobernadores y legisladores del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena) se habrían ofrecido colaborar como informantes con autoridades de Estados Unidos.

El gobernador de Tamaulipas subrayó que el periódico "no dar por probada acusación alguna" en su contra, por lo que manifestó su deseo de que "la verdad prevalezca".

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"La verdad se acredita con hechos, no con titulares", sentenció.

Esta declaración se produce después de que el gobernador de Sonora también negara que estuviera siendo investigado por Washington en una carta enviada al The New York Times.

Al ser preguntada por esta cuestión en su conferencia de prensa diaria, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también cuestionó este lunes la publicación del periódico estadounidense y dijo que su Administración no tiene información al respecto.

La controversia se produce en medio de recientes acusaciones y versiones publicadas en medios estadounidenses sobre presuntos vínculos de políticos mexicanos con actividades ilícitas, señalamientos que han sido rechazados por los funcionarios aludidos y que han generado tensiones dentro de Morena.