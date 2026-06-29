Gustavo Petro critica que ningún funcionario del Gobierno de Italia lo recibiera en Roma

"Llego a Italia, al aeropuerto Leonardo Da Vinci (...) ningún funcionario del Gobierno italiano llegó a recibirme, solo el comandante de la Fuerza Aérea italiana y la de Colombia", escribió el mandatario, quien también cuenta con nacionalidad italiana, en un mensaje publicado en X.

Petro afirmó que "también en Italia pasa lo mismo que en Colombia" y sostuvo que "el Gobierno italiano se plegó a la extrema derecha", en referencia al recién elegido próximo presidente de su país, Abelardo de la Espriella, quien tomará posesión del cargo el próximo 7 de agosto.

El mandatario, que terminará su periodo en agosto, fue recibido por los embajadores de Colombia ante el Vaticano, Iván Velásquez; en Italia, Ligia Margarita Quessep; y ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), Jennifer Mojica, aunque, según afirmó, no hubo ningún representante del Gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni.

En el mismo mensaje, el mandatario reiteró que el próximo 2 de julio se reunirá con el papa León XIV, con quien aseguró que dialogará "del peligro de ocultar la verdad".