La Bolsa de Londres cae un 0,23 % y pierde los 10.500 puntos lastrada por el sector minero

El índice principal londinense, el FTSE 100, cedió 23,80 puntos, hasta los 10.484,22; mientras que el secundario, o FTSE 250, que incluye a empresas más pequeñas -generalmente británicas-, cedió un 0,57 %, hasta los 23.014,85 enteros.

La Bolsa londinense perdió de nuevo la marca de los 10.500 puntos que había recuperado la semana anterior y todavía se encuentra muy por debajo de los niveles previos al inicio de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero, cuando llegó a rozar los 11.000.

En este contexto, la cotizada más perjudicada del día en la City londinense fue la contratista militar Babcock International Group, que cayó un 5,15 % en la víspera de la presentación del nuevo Plan de Inversión de Defensa del Gobierno británico.

Las compañías del sector minero completaron la lista de perdedores, encabezadas por Fresnillo y Endeavour Mining, que firmaron descensos del 3,03 % y del 2,93 %, respectivamente.

Por el contrario, entre los ganadores de la sesión estuvieron la compañía energética Metlen, que sumó un 2,83 %, además de la empresa de apuestas en línea Entain, que agregó un 2,35 %, y el grupo financiero Lion Finance Group, que ganó un 2,21 %.