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29 de junio de 2026 a la - 13:20

La Bolsa de Londres cae un 0,23 % y pierde los 10.500 puntos lastrada por el sector minero

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Londres, 29 jun (EFE).- La Bolsa de Londres cerró este lunes con una caída del 0,23 %, en una jornada en la que el sector minero y el de la defensa acumularon gran parte de las pérdidas, provocando que el parqué británico cayese de los 10.500 puntos.

Por EFE

El índice principal londinense, el FTSE 100, cedió 23,80 puntos, hasta los 10.484,22; mientras que el secundario, o FTSE 250, que incluye a empresas más pequeñas -generalmente británicas-, cedió un 0,57 %, hasta los 23.014,85 enteros.

La Bolsa londinense perdió de nuevo la marca de los 10.500 puntos que había recuperado la semana anterior y todavía se encuentra muy por debajo de los niveles previos al inicio de la guerra en Oriente Medio a finales de febrero, cuando llegó a rozar los 11.000.

En este contexto, la cotizada más perjudicada del día en la City londinense fue la contratista militar Babcock International Group, que cayó un 5,15 % en la víspera de la presentación del nuevo Plan de Inversión de Defensa del Gobierno británico.

Las compañías del sector minero completaron la lista de perdedores, encabezadas por Fresnillo y Endeavour Mining, que firmaron descensos del 3,03 % y del 2,93 %, respectivamente.

Por el contrario, entre los ganadores de la sesión estuvieron la compañía energética Metlen, que sumó un 2,83 %, además de la empresa de apuestas en línea Entain, que agregó un 2,35 %, y el grupo financiero Lion Finance Group, que ganó un 2,21 %.