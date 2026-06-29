La nobel ucraniana Oleksandra Matviichuk no confía en que Trump alcance la paz con Rusia

La activista reivindicó que la paz que sea negociada debe ser "sostenible" en el tiempo, algo que no cree que esté en los objetivos del líder estadounidense, según argumentó durante una rueda de prensa antes de inaugurar la nueva edición de los Cursos de Verano de la Universidad Complutense de Madrid (UCM).

Además, tras agradecer al Gobierno de España su "solidaridad y apoyo", lanzó una petición al resto de estados europeos porque en Ucrania están "esperando más ayuda".

"La armada ucraniana impide que Rusia vaya más lejos", expresó para argumentar que, a su parecer, la ayuda a su país en el conflicto beneficia también a los estados europeos.

Según Matviichuk, las decisiones que se tomen desde estos países deben ir dirigidas a que al presidente ruso, Vladímir Putin, "le salga más cara la guerra que la paz".

Posteriormente, durante el acto de inauguración de los cursos, la activista afirmó que, desde su organización, han documentado crímenes de guerra entre los que se encontrarían, según relató, torturas, encierros de prisioneros en espacios sin luz o incluso en cajas de madera.

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"La gente de Ucrania sueña con la paz" contó tras insistir en que si el fin del conflicto llega en un escenario donde su país deje de defenderse, entonces se trataría de una "ocupación", alegó.