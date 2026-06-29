Los Silos, el referente arquitectónico convertido en morgue tras terremotos en Venezuela

La edificación, de 35 metros de altura y 4.000 metros cuadrados de superficie intervenidos con una inducción cromática del artista venezolano Carlos Cruz-Diez, se encuentra dentro del puerto de La Guaira y se ha convertido en un especie de estructura vigilante de decenas de cuerpos expuestos en hilera en el suelo del malecón, donde los familiares están reconociendo los cadáveres.

La mayoría de los cuerpos están cubiertos con cal y otros tantos en unas cavas portátiles a la intemperie. También hay urnas, según pudo constatar EFE.

Allí se encontraba Néstor Vásquez, de 49 años, quien después de cinco días buscando pudo encontrar a su cuñada en este lugar, al que llegó luego de recibir una llamada telefónica en la que le avisaban sobre el ingreso de un cuerpo con referencias similares a las descritas sobre la mujer.

Reconoció el cadáver con la ayuda de un registro fotográfico, indicó a EFE.

Señaló que su cuñada vivía en un edificio del sector de Tanaguarena que colapsó por completo tras los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que afectaron la zona norte de Venezuela.

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El hombre, residente de Caracas, sostuvo que los funcionarios que trabajan en esta morgue improvisada han prestado bastante apoyo, pese a ser poco personal.

"Lo que se tiene que mejorar ahorita de aquí en adelante es el apoyo funerario, en eso sí tenemos que tener un énfasis. Sí, aquí ya están donando lo que son las urnas, pero en cuanto a traslado a Caracas, estamos buscando cómo trasladarla", indicó.

Por su parte, Julio César González, de 53 años, dijo a EFE que tiene cinco familiares fallecidos, entre ellos su hermano, a quienes también pudo localizar en Los Silos.

"Esto como usted está viendo, sin ningún tinte político, esto es una desidia total. No veo ningún tipo de respuesta de la parte gubernamental y no es que quiero hablar de uno ni de otro, pero aquí veo mucha gente, pero no veo humanidad", subrayó.

González agradeció el apoyo de la comunidad internacional en las operaciones de búsqueda y rescate de personas, así como de remoción de escombros porque, a su juicio, "hay una completa desorganización".

"Aquí muchos perdieron sus familiares por negligencia, porque las maquinarias han debido llegar más temprano, había personas vivas que por no tener el apoyo necesario, las personas quedaron tapeadas y murieron ahí en el lugar", denunció.

El doble terremoto del miércoles es el más mortífero que ha vivido Venezuela en el último siglo, tras superar el millar muertos. Cincuenta y nueve años antes, en julio de 1967, se produjo en las proximidades de Caracas un sismo en el que murieron 245 personas, miles sufrieron heridas y los daños materiales fueron muy cuantiosos.

Los sismos de hace cinco días que afectaron Caracas y seis estados del norte del país han dejado, hasta el momento, un total de 1.719 fallecidos, de acuerdo al último balance del presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Los rescatistas internacionales y nacionales siguen en el operativo de búsqueda de sobrevivientes entre los escombros, mientras algunos residentes de La Guaira denuncian el retraso en la llegada de la ayuda a sus sectores.