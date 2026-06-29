Machado asegura que el Gobierno cerró espacio aéreo de Venezuela para impedir su entrada

Machado informó en un mensaje difundido en redes sociales que se encuentra en la Ciudad de Panamá y aseguró que tenía previsto regresar a su país para acompañar a los afectados por la tragedia.

"El régimen quiere bloquear mi regreso a Venezuela y el de miles de compatriotas que queremos ir a ayudar", afirmó Machado, quien también denunció supuestos obstáculos en la distribución de alimentos y medicinas por parte de ciudadanos, así como restricciones a equipos internacionales de rescate y al trabajo de periodistas que cubren la emergencia.

La dirigente sostuvo que el miércoles pasado consideró "inaplazable" regresar al país caribeño para "enfrentar juntos esta catástrofe como lo hace una familia unida cuando uno de sus miembros sufre", y acusó al Ejecutivo de intentar bloquear tanto su retorno como el de miles de venezolanos que desean participar en las tareas de ayuda y reconstrucción.

Según la opositora, las autoridades llegaron "al extremo de cerrar el espacio aéreo comercial de Venezuela" para impedir su entrada y aseguró que, aunque la medida fue revertida, se ha amenazado a quienes intentan facilitar su regreso al país.

"Esto no se trata de mí, somos miles, millones que queremos estar juntos, un país en duelo que necesita consolarse unido", señaló.

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Machado aseguró además que está dispuesta a hacer "lo que haya que hacer" y a hablar "con quien haya que hablar" para coordinar su regreso. "Haré lo que haya que hacer para encontrarnos allá", afirmó.

La opositora indicó que su intención es ayudar a coordinar y fortalecer los esfuerzos ciudadanos durante la emergencia y la posterior reconstrucción, además de acompañar a los venezolanos en el duelo por las víctimas de los terremotos.

Venezuela sufrió el pasado 24 de junio dos terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 que, hasta el momento, han dejado 1.719 muertos y más de 5.000 heridos, además de severos daños en infraestructuras y viviendas en varias regiones del país.

Poco después de la tragedia, Machado, exiliada desde finales de 2025 y que previamente permaneció en la clandestinidad en su propio país desde las elecciones presidenciales de 2024 para evitar ser arrestada por el Gobierno de Nicolás Maduro, pidió fortaleza y unidad a los venezolanos en un mensaje publicado en la red social X.

El pasado fin de semana, en una entrevista con Fox News, la dirigente opositora afirmó: "Muy pronto estaré de regreso en Venezuela, junto al pueblo venezolano".

Sin embargo, el interés de Machado por regresar al país no sería respaldado plenamente por Washington. Según informó el diario The New York Times, citando a dos funcionarios de la Administración del presidente Donald Trump que solicitaron el anonimato, la líder opositora habría pedido ayuda a EE.UU., una solicitud que algunos sectores de la Administración consideran "inoportuna".