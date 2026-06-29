Metro de Caracas anuncia suspensión temporal del servicio tras sismo de magnitud 4,6

A través de una publicación en Instagram, la compañía estatal indicó que realizarán un protocolo de inspección en la infraestructura, sin ofrecer mayores detalles.

El domingo, el Ministerio de Transporte informó el restablecimiento del servicio de este sistema en la capital venezolana, así como en Valencia (norte) y Maracaibo (noroeste), suspendido el miércoles por orden de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, tras el doble terremoto.

El Metro de Caracas y el de Valencia informaron entonces que tras una inspección en sus infraestructuras no registraron daños, por lo que volvieron a abrir al público.

Los venezolanos despertaron la mañana de este lunes sacudidos por un nuevo sismo de magnitud 4,6 en la zona norte del país suramericano, reavivando los temores de nuevos daños, transcurridos cinco días desde el doble terremoto que ha dejado un saldo de 1.450 fallecidos.

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) indicó que este nuevo temblor, que obligó a numerosas personas a salir nuevamente de sus viviendas, tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro estuvo localizado a 27 kilómetros al norte de la localidad de Caraballeda en La Guaira, el estado más afectado por el doble terremoto del miércoles.

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La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) dijo que la magnitud fue de 4,2.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, añadió en un mensaje en Telegram que tras este nuevo sismo no hay reportes de daños adicionales en ninguna parte del territorio nacional.

Según cifras oficiales, han fallecido 1.450 personas tras el terremoto, mientras que hay 3.150 heridos, pese a que el sábado se reportó un total de 3.238 heridos, sin que se haya ofrecido detalles sobre la razón de esta reducción en el registro.

La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció el domingo la creación inmediata de una comisión para inspeccionar las viviendas que sufrieron afectaciones por el doble terremoto del miércoles, y alargó por una semana la suspensión de clases.