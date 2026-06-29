Mexicano extraditado a EEUU se declara culpable de tráfico de migrantes

De ser declarado culpable, Zúñiga, quien fue acusado formalmente por la Justicia estadounidense en septiembre de 2023, enfrentará una pena de hasta diez años de cárcel.

Las autoridades lo señalan de haber pertenecido a una red internacional de tráfico que ayudó a que miles de personas, provenientes de países en Asia y Latinoamérica, entraran de manera ilegal a EE.UU. entre noviembre de 2020 y septiembre de 2023, según detalló el Departamento de Justicia de EE.UU. en un comunicado.

En concreto, el rol que Zúñiga jugaba en esta red, de acuerdo con la acusación, era el de administrar una casa clandestina para los migrantes en Monterrey y coordinar el transporte hacia EE.UU. con el uso de "coyotes", guías en el terreno, que dirigían a las personas a través de la frontera sur de EE.UU.

La organización cobraba entre 6.500 y 12.000 dólares por cada persona que pasaban hacia EE.UU., logrando beneficios financieros de hasta 30 millones de dólares en tres años, según aseguró la Justicia de EE.UU.

Zúñiga fue arrestado en México en octubre de 2024, a "petición del gobierno estadounidense" y posteriormente extraditado para enfrentar los cargos federales en Texas.

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Las autoridades estadounidenses también mantienen bajo custodia a dos de sus compañeros en la red de tráfico, Mónica Hernández Palma, extraditada desde México en 2025 y Enil Edil Mejía Zuñiga, de origen hondureño, y quien fue condenado a 120 meses de prisión en julio del 2025.