París acoge el IX congreso mundial contra la pena de muerte en un contexto de contrastes

"Mientras 114 Estados ya han abolido definitivamente la pena capital, observamos en varios países un resurgimiento de las ejecuciones como herramienta de represión política, control social o respuesta a las crisis de seguridad. Esta perspectiva contrasta con la dinámica abolicionista mundial", declaró este lunes Isabelle Rome, embajadora francesa por los Derechos Humanos.

En un acto de presentación en el Ministerio de Exteriores de Francia, Rome explicó que al congreso programado hasta el jueves asistirán unos 1.200 participantes de una centena de países, entre los que habrá una veintena de delegaciones ministeriales extranjeras.

En ese sentido, la ONG organizadora Juntos Contra la Pena de Muerte (ECPM) avanzó que habrá Estados como Marruecos, el Líbano, Camboya, Tayikistán o el Chad que estarán representados por ministros y que podrían hacer anuncios sobre limitaciones en la aplicación de la pena capital.

En 2025, 47 Estados aplicaban el castigo capital. China, Irán, Arabia Saudita e Irak son los cuatro países que ejecutaron a más personas en 2024.

En la jornada inaugural intervendrá el presidente francés, Emmanuel Macron, quien recordará que este congreso se celebra cuando se cumplen los 75 años de la Declaración de los Derechos Humanos y solo un año después de que entrase en el Panteón de hombres ilustres el jurista Robert Badinter, el exministro de Justicia que logró la abolición de la pena de muerte en Francia hace 45 años.

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El acto de presentación de este lunes contó con figuras destacadas del activismo contra la pena de muerte, entre ellas el estadounidense Daniel Gwynn -quien pasó 30 años en el corredor de la muerte, hasta 2024-, así como Philippe Maurice, condenado a la pena de muerte, pero agraciado por François Mitterrand poco antes de la abolición en Francia de este castigo en 1981.

Su foto con el traje naranja de reo fue una de las imágenes más tristemente familiares en la España de finales de los 90 y comienzos de los 2000: el español Joaquín José Martínez, que tiene ahora 54 años, ha pasado a la historia como el primer europeo en salir del corredor de la muerte en EE.UU. al demostrarse en 2001 que había sido erróneamente condenado en 1997 por un doble homicidio en Tampa (Florida).

Martínez, quien asistirá al congreso en París, explicó a EFE que se ve como "un precursor" en la lucha contra la pena capital y se dijo optimista sobre su gradual erradicación en el mundo.

"En Estados Unidos antes ni había debate, ahora sí (...). Yo creo que será uno de los próximos países en abolirla", confió el antiguo reo, quien vive en las afueras de Valencia y trabaja para el abogado que fue clave en su liberación, Marcos García-Montes. Tiene pareja, 7 hijos y 4 nietos.

A pesar de que en algunos países europeos están ganando peso corrientes que apuestan por mayor mano dura en materia de seguridad, Martínez se mostró convencido de que la abolición de la pena de muerte en Europa es irreversible. "No creo que ningún país europeo vaya a dar marcha atrás, la humanidad evoluciona para mejor".