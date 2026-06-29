Peña recibe en Paraguay a ministro emiratí y empresarios para promover inversiones

En la apertura del Encuentro de Líderes Empresariales Paraguay-Emiratos Árabes Unidos, Peña dijo esperar que esta cita "marque el inicio de una nueva etapa en la amistad" entre ambos países, en la que "no solo comercien más", sino que inviertan, innoven y avancen juntos.

"Lo que proponemos hoy va más allá del comercio, proponemos vehículos conjuntos de inversión en infraestructura y logística, proponemos trabajar juntos en energía renovable, hidrógeno verde y los centros de datos que la próxima década va a exigir", refirió el mandatario.

El líder paraguayo calificó a EAU como un "referente global", al destacar que el país suma más de 30 nuevos acuerdos comerciales firmados en los últimos cuatro años, "decenas de miles de millones de dólares de inversión extranjera directa" cada año, y que posee una apertura comercial y un entorno de confianza para los negocios.

"Ese es exactamente el tipo de país amigo que Paraguay quiere", subrayó Peña.

Asimismo, dijo que le "enorgullece" que la relación entre Asunción y Abu Dabi "está dando resultados concretos", como la futura construcción, junto a una empresa pública emiratí, del tren de cercanías eléctrico que conectará la capital paraguaya, Asunción, con la ciudad de Ypacaraí (centro), o la apertura del mercado de EAU a las importaciones de carne avícola u ovina paraguaya.

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Por su parte, Al Zeyoudi afirmó en su intervención que Paraguay es “un socio valioso y constructivo", al tiempo que valoró el dinamismo de la relación bilateral, según un comunicado del Ministerio de Industria y Comercio.

En ese sentido, el ministro subrayó el crecimiento del comercio no petrolero entre ambos países, que alcanzó cerca de 250 millones de dólares en 2025, un 54 % más que en 2024.

En enero pasado, la ministra de Estado para la Cooperación Internacional de EAU, Reem Al Hashimy, visitó Paraguay donde mantuvo reuniones con empresarios.