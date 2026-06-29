Petro ordena "ofensiva total" contra disidencias de las FARC en el suroeste de Colombia

"He dado una orden: ofensiva total contra el grupo armado más sanguinario del narcotráfico. Espero obediencia a todas las fuerzas militares y policiales", escribió el mandatario en una publicación en su cuenta de X en la que aclaró que la ofensiva será en el convulso departamento del Cauca (suroeste).

Petro aseguró además que las autoridades han "logrado derrotar a los dos principales jefes de las estructuras del llamado Iván Mordisco en el Cauca", en referencia a las recientes operaciones contra alias Marlon y su supuesta 'mano derecha', alias Ñeque, criminal solicitado en extradición por Estados Unidos que fue abatido este lunes, confirmó el ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

"Espero obediencia a todas las fuerzas militares y policiales", agregó el jefe de Estado, cuyo mandato terminará el próximo 7 de agosto.

El presidente hizo también un llamado a los menores y jóvenes que integran ese grupo armado para que abandonen sus filas y se acojan a la vida civil.

"Es el momento de la ofensiva final en el Cauca, jóvenes y niños que integran la fuerza mafiosa les solicito como presidente del pueblo abandonar las filas del narco y pasar a la vida civil. La ley los protege, por favor antes de los misiles que caerán sobre nuestro pueblo", añadió.