Unicef alerta del rápido aumento del uso de IA entre menores y pide más protección

En un comunicado, la agencia de la ONU para la infancia señaló que la IA "ya forma parte de la vida de todos" y está influyendo de manera creciente en la infancia "para bien y para mal", en un contexto de rápida expansión de estas tecnologías.

Según datos recopilados en diez países, Unicef estima que al menos 20 millones de niños han utilizado herramientas de inteligencia artificial, con una adopción que crece a un ritmo "más de tres veces superior" al de los adultos. El análisis incluye, entre otros, Brasil, Colombia, República Dominicana y México.

El informe añade que más de dos millones de menores, uno de cada diez en los países analizados, utilizan la IA para consultar sobre preocupaciones personales, mientras que unos 13 millones la emplean como apoyo en tareas escolares.

Además, Unicef alertó de que los menores están "especialmente expuestos a los sistemas de IA", desde su diseño hasta el uso de sus datos, "sin capacidad suficiente para evitar o cuestionar sus efectos", lo que los hace "más vulnerables a riesgos de privacidad, desinformación o abuso".

El organismo advirtió también de posibles efectos en el desarrollo cognitivo y emocional, así como en la dependencia de estas herramientas, en un contexto en el que "la evidencia científica aún es incipiente".

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Entre los riesgos señalados por los propios menores, la agencia destacó la preocupación por fraudes, manipulación de información y la creación de contenidos falsos o sexualizados mediante 'deepfakes'.

Ante este escenario, Unicef insta a gobiernos y empresas a reforzar la regulación, mejorar la transparencia y priorizar la seguridad infantil en el diseño de sistemas de inteligencia artificial, en vísperas del primer Diálogo Global sobre Gobernanza de la IA, que se celebrará los días 6 y 7 de julio en la sede de la ONU Ginebra.