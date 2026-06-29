Uruguay anuncia el primer foro empresarial con la UE para impulsar el acuerdo con Mercosur

En su discurso, Lubetkin destacó que el reciente avance con Bruselas constituye el logro "más trascendente" en los 35 años de historia del bloque sudamericano y contribuye a "subsanar una deuda histórica" con el sector privado.

Para maximizar estos beneficios, Uruguay proyecta la realización del primer "Consejo del Acuerdo Interino de Comercio" el próximo 3 de diciembre, en el marco de la próxima cumbre del Mercosur en Montevideo.

Esta cita institucional estará precedida, el día 2, por el primer 'Foro Empresarial Mercosur-Unión Europea, concebido como una instancia "focalizada al sector privado" para traducir el acuerdo en "ventajas tangibles" productivas y laborales.

Respecto al principal obstáculo pendiente de este tratado intercontinental —el sistema de cuotas—, el canciller confió en que los países sudamericanos alcancen un consenso de distribución basado en el "registro histórico exportador bilateral" con la UE, advirtiendo que no se deben profundizar las "asimetrías existentes en términos del tamaño económico".

Más allá de Europa, Uruguay ratificó su interés de apertura global, confirmando su "disposición constructiva" para iniciar diálogos en el segundo semestre con India, Vietnam y Japón, además de impulsar "la realización del diálogo en Mercosur con la República Popular China" y buscar la pronta conclusión de las negociaciones en curso con Canadá y Emiratos Árabes Unidos.

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En la agenda interna sudamericana, Lubetkin abogó por un bloque que permita "avanzar a distintas velocidades" sin descuidar las urgencias de sus miembros.

En este sentido, priorizó la rápida implementación de la segunda fase del Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur (Focem), un "instrumento prioritario" para mitigar las asimetrías económicas intrazona.

En materia de seguridad, Uruguay propondrá mejorar el Sistema de Intercambio de Información de Seguridad del Mercosur (Sisme) y retomará la cooperación formal entre el bloque, Interpol y el programa europeo Eurofront para combatir los delitos transfronterizos.

Además, en el ámbito de la innovación educativa, el país aportará la experiencia de su Plan Ceibal para fomentar un debate político-técnico regional sobre el uso de la inteligencia artificial en la enseñanza.

Finalmente, el canciller anunció la organización de una nueva edición de la Cumbre Social del Mercosur y expresó su total apoyo al proceso de incorporación plena de Bolivia al bloque, refrendando el papel de la región como "zona de paz".

Lubetkin también aprovechó esta instancia para expresar la solidaridad de Uruguay con Venezuela ante la catástrofe sufrida en el país caribeño tras los terremotos que han dejado al menos 1.719 muertos y más de 5.000 heridos.