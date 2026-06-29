Venezolanos en Bolivia reúnen medicamentos y ayuda para afectados por el doble terremoto

"Queremos agradecer a la comunidad internacional y a la comunidad boliviana por todo el apoyo que nos han brindado para lograr recolectar estas siete toneladas (...) Esperamos que esta ayuda continúe", afirmó María Franco, coordinadora de la fundación Equipo Solidario.

La presidenta de la fundación, Omayrú Hernández, dijo a EFE que la "prioridad" en este primer envío son los medicamentos, como antibióticos, vitaminas para niños y complementos alimenticios para mujeres embarazadas.

Uno de los principales puntos de acopio está en la ciudad oriental de Santa Cruz, la más poblada de Bolivia, donde también se reunió ropa, calzados, alimentos para mascotas y herramientas, para que todo sea enviado mediante las gestiones de la Cancillería de Bolivia y el Ministerio de Defensa, agregó.

"Este es un proceso largo de recuperación, ningún país está preparado para enfrentar esto solo", afirmó Hernández.

La campaña de recolección de ayuda también se realizó en otras regiones bolivianas, como La Paz, Cochabamba y Tarija, para centralizar los donativos en Santa Cruz y efectuar el envío anunciado, contó a EFE María Franco, coordinadora de Equipo Solidario.

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El trabajo de los residentes venezolanos y los voluntarios consistió en organizar las donaciones y clasificarlas en cajas de medicamentos y bolsas con los distintos aportes.

El Gobierno boliviano anunció este lunes que en las próximas horas partirá un avión Hércules con una tripulación de 10 integrantes y 20 rescatistas que cumplirán una misión humanitaria de siete días para apoyar las labores en las zonas más afectadas por la tragedia.

El vuelo partirá desde La Paz y llegará cerca de la medianoche a Santa Cruz para recoger la ayuda humanitaria recolectada por distintas organizaciones, y posteriormente continuar viaje hacia Venezuela, según informó el Ministerio de Defensa.

La cifra de fallecidos por el doble terremoto ocurrido el pasado miércoles en la zona norte de Venezuela ascendió a 1.719 y la de heridos a 5.034, informó este lunes el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez.

Desde que ocurrieron los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 se han registrado 609 réplicas, incluida la de esta mañana que, según indicó Rodríguez, fue de 4,2, aunque el Servicio Geológico de Estados Unidos aseguró que fue de 4,6.