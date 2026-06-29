Venezolanos en Uruguay aspiran a enviar cuarenta toneladas en donativos al país caribeño

Este fin de semana, la comunidad recibió unas doce toneladas y media solo en medicamentos, implementos quirúrgicos y leche en polvo, sin contar la comida que llega a los otros 130 centros de recepción organizados a lo largo de todo Montevideo, por lo que la meta que tenían de enviar veinte toneladas en donativos escaló a cuarenta.
Con este objetivo en la mira, el jefe de la Sección Consular de la Embajada de Venezuela en Uruguay, Pedro Antonio Sassone, aseguró a EFE que estás jornadas han sido un "éxito", porque mientras se enfocan en "llegar a las cuarenta toneladas" y cerrarlas según los protocolos, "pasan cosas mágicas", como es el hecho de que una empresa privada se haya ofrecido a colaborar en el envío aéreo.
"Vamos a canalizar la posibilidad de un vuelo humanitario, lo vamos a informar a Venezuela y lo vamos a informar acá a Cancillería. Están pasando cosas grandiosas y en un momento, lo más rápido posible, vamos a lograr el envío de estas cuarenta toneladas a Venezuela", informó Sassone.
Este fin de semana la ministra uruguaya de Defensa Nacional, Sandra Lazo, informó -en su cuenta de X- que entre los insumos que el país tiene a su disposición está un avión Hércules, lo cual fue comunicado al presidente Yamandú Orsi y a las cartera de Relaciones Exteriores y Salud Pública.
A juicio de Sassone, Uruguay tiene experiencia en "tecnologías importantes", como son las plantas potabilizadoras, por lo que aspira que el país austral pueda colaborar también en ese tipo de aportes.
A la Embajada han llegado desde pañales y artículos para bebés hasta agua embotellada y artículos que no tenían previstos, como carpas y sillas de ruedas; no obstante, el foco en este momento está en los implementos quirúrgicos y la medicina.
Omar Morales, un voluntario y representante de la comunidad de venezolanos en Uruguay, sostuvo que la iniciativa surgió "de la comunidad organizada" que supo ignorar las diferencias políticas y decidió ponerse de acuerdo y ayudar.
Los equipos clasifican medicamentos y leen con cuidado las fechas de vencimiento, por todas partes se escuchan indicaciones y cuando alguien cruza la puerta cargando una carretilla con cajas selladas estallan los aplausos: "Los buenos somos más", grita uno de los voluntarios.
La tragedia no da tregua y los venezolanos despertaron la mañana de este lunes sacudidos por un nuevo sismo de magnitud 4,6 en la zona norte del país.