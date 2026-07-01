Trump estrena el nuevo Air Force One, obsequio de Qatar

El avión servirá como solución provisional hasta que Boeing entregue dos nuevos Air Force One, lo que espera ocurra dentro de dos años tras una serie de retrasos y sobrecostes.

Donald Trump dijo hoy que estaba emocionado por realizar su primer vuelo en el un controvertido regalo de Qatar a Estados Unidos. Según comentó, Estados unidos “no podría construir un avión como este”, a pesar de que el Boeing 747-8 fue originalmente fabricado en su país.

“Para ser honesto, estoy emocionado por el primer vuelo. Nadie ha visto nunca nada igual”, dijo Trump a los periodistas que viajaban con él, incluido un fotógrafo de la AFP, antes de partir rumbo a Dakota del Norte.

“Para un presidente”

El mandatario tiene previsto asistir a un acto en la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt como parte de las celebraciones por el 250 aniversario de la Independencia de Estados Unidos.

“Lo adaptaron para un presidente, eso significa la seguridad y toda la serie de dispositivos y prestaciones que le añadieron” , agregó Trump en la Base Conjunta Andrews, cerca de Washington, agradeciendo a Qatar.

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Los críticos han planteado preocupaciones éticas, constitucionales y de seguridad sobre el hecho de que un gobierno extranjero regale un avión valorado en cientos de millones de dólares.

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Qatar, aliado en el Golfo

Qatar, un rico emirato del Golfo que también desempeña un papel clave como mediador en las conversaciones entre Estados Unidos e Irán, donó el avión el año pasado.

Desde entonces fue sometido a importantes modificaciones y pruebas.

El primer vuelo se produce, además, apenas un día después de que Trump afrontara un nuevo escrutinio ético. Declaraciones publicadas por la Oficina de Ética Gubernamental de Estados Unidos mostraron que obtuvo alrededor de 1.200 millones de dólares con los negocios de criptomonedas de su familia el año pasado.