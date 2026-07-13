EE.UU. ataca a Irán mientras países del Golfo son golpeados en una nueva escalada

Estados Unidos e Irán firmaron el 17 de junio un protocolo de acuerdo en el que se dieron 60 días de tregua para negociar el fin de la guerra en Oriente Medio, desatada el 28 de febrero por un ataque de Israel y Estados Unidos contra Irán.

El último bombardeo de las fuerzas estadounidenses comenzó a las 21H00 GMT del domingo, informó el Mando Central para Oriente Medio (Centcom) en X, tras haber anunciado la noche previa aproximadamente 140 ataques.

Por tanto, el Ministerio del Interior de Baréin anunció que las sirenas de alerta aérea se activaron la madrugada del lunes ante un ataque contra el país del Golfo que tiene bases estadounidenses, las cuales han sido alcanzadas por Irán.

Las ofensivas mutuas más recientes socavan el acuerdo provisional entre Washington y Teherán para poner fin a su guerra, que ha generado consecuencias económicas globales desde su inicio a finales de febrero.

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Medios estatales iraníes informaron de ataques estadounidenses en zonas del sur y el oeste de Irán, incluida la isla de Qeshm y Bandar Abbas, cerca del estrecho.

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En la ciudad de Mahshahr, en el sudoeste de Irán, “una persona fue martirizada y otras cuatro resultaron heridas” en el bombardeo estadounidense, informó una autoridad de la provincia de Juzestán citada por la agencia oficial IRNA.

Irán condenó antes los bombardeos estadounidenses en su territorio, ocurridos entre la noche del domingo y la madrugada del lunes, y reprochó a Washington haber “dejado sin efecto todos los esfuerzos de estos últimos meses” para restablecer la paz en la región, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores.

Los renovados combates siguieron a un ataque iraní a primera hora del domingo, contra un barco comercial en el estrecho de Ormuz, cuya tripulación se vio obligada a abandonarlo.

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El presidente estadounidense, Donald Trump, declaró esta semana que el alto al fuego “terminó” por los ataques iraníes contra buques en Ormuz, por donde antes de la guerra transitaba el 20% del petróleo y el gas natural licuado mundial.

Los precios del petróleo, que habían caído desde el anuncio del acuerdo, subieron más de un 3,5% en el mercado asiático el lunes, con la referencia estadounidense WTI superando los 74 dólares por barril.