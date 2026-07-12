Oscar Forestieri busca la Contraloría y plantea que el cargo no quede en manos del oficialismo

Oscar Forestieri, uno de los candidatos a la Contraloría General de la República, afirmó que cuenta con la preparación académica y la experiencia necesarias para asumir el cargo. En una entrevista concedida al programa En Detalles, de ABC TV, sostuvo que su principal objetivo es fortalecer el control del uso de los recursos públicos, reducir los niveles de corrupción y contribuir al combate contra la impunidad.

El postulante señaló que reúne los requisitos establecidos en el artículo 281 de la Constitución Nacional para ocupar el cargo. Recordó que es abogado, notario y escribano público, egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Asunción, además de contar con especializaciones en administración financiera, gestión pública por resultados, didáctica universitaria y otros cursos de formación vinculados al ámbito judicial.

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Un contrapeso al oficialismo

Durante la entrevista, Forestieri sostuvo que la Contraloría debe estar encabezada por una persona que no pertenezca al mismo sector político que ejerce el Gobierno. Argumentó que esa condición es necesaria para garantizar un control efectivo sobre la administración de los recursos del Estado.

Según explicó, aunque la Contraloría no es un espacio para hacer política partidaria, el sistema democrático requiere instituciones que funcionen como contrapeso del Poder Ejecutivo, de la mayoría parlamentaria y de los demás organismos estatales. A su criterio, solo una conducción independiente puede ejercer una fiscalización objetiva y autónoma.

“El dinero de las arcas del Estado debe ser utilizado correctamente en beneficio de la ciudadanía”, manifestó. Añadió que la función del contralor consiste precisamente en verificar que los recursos públicos lleguen a áreas sensibles como salud, educación y obras públicas.

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Cuestionó las permanencias prolongadas

Forestieri también consideró que las permanencias prolongadas en cargos de alta responsabilidad pueden afectar la transparencia institucional. Si bien aclaró que no cuestiona la gestión del actual contralor, Camilo Benítez, sostuvo que extenderse durante muchos años en la misma función “no es lo más recomendable para la democracia”.

Como ejemplo de las debilidades en los mecanismos de fiscalización, mencionó la falta de medicamentos en hospitales públicos y afirmó que situaciones de ese tipo evidencian que “algún sistema de control falló”. En ese sentido, insistió en que la Contraloría debe fortalecer su capacidad de supervisión para prevenir irregularidades en el manejo del dinero público.

Buscará integrar la terna

Respecto al proceso de elección, Forestieri indicó que iniciará conversaciones con los senadores, quienes tendrán un rol determinante en la conformación de la terna de candidatos.

El aspirante sostuvo que aún no existe una definición cerrada sobre quién será el próximo contralor y aseguró que incluso dentro del oficialismo persisten discusiones sobre la candidatura que respaldarán. Por ello, expresó confianza en que todavía existen posibilidades de integrar la nómina de postulantes que será sometida al proceso de selección.