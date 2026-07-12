Intentó matar a la nueva pareja de su expareja y luego la amenazó con un arma en Caaguazú

El hecho ocurrió en una granja ubicada en la compañía Segunda Línea San José de la colonia Yakareí, en el departamento de Caaguazú. El supuesto autor fue identificado como Óscar Leonardo Escobar, mayor de edad, quien habría llegado al lugar alrededor de las 17:30 del viernes 10 de julio a bordo de un vehículo.

Las víctimas son Ismael Aquino, mayor de edad, y Victorina Ortega Fidabel, de 52 años, expareja del sospechoso, ambos domiciliados en la propiedad donde ocurrió el hecho.

De acuerdo con la denuncia, Escobar ingresó por la fuerza al predio de la vivienda portando un arma de fuego, presumiblemente un revólver. Sin mediar palabras, efectuó varios disparos contra Ismael Aquino, quien logró escapar corriendo y refugiarse en la vivienda de un vecino, evitando ser alcanzado por los proyectiles.

Posteriormente, el sospechoso habría dirigido sus amenazas contra Victorina Ortega, a quien intimidó mientras seguía empuñando el arma de fuego. La mujer aprovechó un descuido del agresor para huir y refugiarse también en la casa de un vecino, desde donde solicitaron la intervención policial.

La Policía Nacional tomó conocimiento del caso tras una llamada telefónica realizada por vecinos de la zona y comunicó el hecho al Ministerio Público, que ya inició las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y localizar al presunto autor.

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Hallan camioneta, celulares y documentos del sospechoso de intento de homicidio en Caaguazú

La Policía Nacional encontró la camioneta y varios objetos que pertenecerían a Óscar Leonardo Escobar, principal sospechoso de intentar asesinar a la actual pareja de su expareja y amenazar posteriormente a la mujer con un arma de fuego. El procedimiento se realizó ayer sábado en la colonia Yakareí, distrito de Caaguazú.

De acuerdo con la ampliación del informe de la Subcomisaría 13ª de Colonia Yakareí, durante una inspección en la granja de 48 hectáreas donde ocurrió el ataque, los agentes localizaron una camioneta Mercedes-Benz ML 320, color plata, año 2000, con chapa AKZ297, registrada a nombre de Fernán Ariel González Legal.

En el interior del vehículo fueron incautados varios elementos que podrían ser relevantes para la investigación. Entre ellos se encuentran cuatro teléfonos celulares de las marcas Samsung, Redmi y Huawei, una bolsa con documentos personales, una maleta de viaje, dos cajas de precintos plásticos y una funda de cuero para arma de fuego.

Según el reporte policial, entre los documentos hallados figura un pasaporte a nombre de Óscar Leonardo Amarilla Escobar, de 62 años, con doble nacionalidad paraguaya y española, además de dos cédulas de identidad españolas, un pasaje de la aerolínea Air Europa con fecha 18 de noviembre de 2025 y otras documentaciones.

El procedimiento fue encabezado por personal de la Subcomisaría 13ª, con apoyo de agentes del Departamento de Investigación de Hechos Punibles y del Grupo Especial de Operaciones (GEO), en presencia de la víctima Victorina Ortega y sus familiares.

Las evidencias fueron inventariadas y remitidas al Ministerio Público, que continúa con la investigación para localizar al presunto autor y esclarecer el caso.