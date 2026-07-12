Video: así fue el disparo fatal durante los disturbios en Guarambaré

Un video captó el momento en que se produjo el disparo que terminó con la vida de un hombre de 33 años durante los violentos disturbios registrados este domingo, tras un encuentro deportivo en Guarambaré, departamento Central. La Fiscalía analiza las imágenes para determinar quién efectuó el tiro, mientras la Policía sostiene que también había civiles armados en el lugar.

El fallecido fue identificado como Néstor Pintos, quien recibió un impacto de bala en la cabeza. Además, un suboficial de la Policía Nacional resultó herido de bala en el pie izquierdo y otros agentes sufrieron lesiones provocadas por pedradas durante los incidentes.

Lea más: Familiares de joven fallecido en procedimiento policial exigen justicia

El enfrentamiento quedó registrado en video

Las imágenes que comenzaron a circular muestran el momento en que se escucha el disparo que desató momentos de desesperación entre los presentes.

El director de Policía de Central, comisario Carlos Acosta, explicó que, según el reporte preliminar, los incidentes comenzaron cuando aficionados de uno de los equipos empezaron a lanzar piedras contra simpatizantes del conjunto rival, lo que derivó en un enfrentamiento generalizado.

El jefe policial indicó que, además de los videos difundidos por vecinos y aficionados, existen grabaciones de cámaras de circuito cerrado que muestran la presencia de varias personas armadas entre los civiles. Por ello, remarcó que aún no es posible concluir quién realizó el disparo mortal.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Policías “gatillo fácil” mataron por error a un joven en Alberdi

Doce policías fueron sometidos a pruebas

Acosta informó que los 12 efectivos policiales que prestaban servicio de seguridad durante el encuentro fueron sometidos a la prueba de parafina por disposición del Ministerio Público.

El comisario precisó que un suboficial permanece internado tras recibir un disparo en el pie izquierdo, mientras otros integrantes del Grupo Lince resultaron heridos por piedras y otros objetos contundentes lanzados durante los disturbios.

Asimismo, aclaró que la institución no puede afirmar ni descartar que el proyectil que acabó con la vida del hincha haya sido disparado por un uniformado, ya que esa responsabilidad deberá ser establecida mediante las pericias ordenadas por la Fiscalía.

Fiscalía analiza videos y realizará la autopsia

El fiscal Eduardo Román señaló que la investigación se concentra en reconstruir con precisión la secuencia de los hechos mediante el análisis de videos de circuito cerrado, grabaciones realizadas por testigos y registros difundidos en redes sociales.

Además, indicó que todos los policías intervinientes fueron sometidos a hisopados para detectar rastros de pólvora y que este lunes se realizará la autopsia al cuerpo de la víctima para extraer el proyectil y determinar su trayectoria y calibre.

El representante del Ministerio Público añadió que el arma que presuntamente portaba la víctima aún no fue localizada debido a la confusión generada por la violenta confrontación y la presencia de una numerosa turba en el lugar.

Lea más: Polibandi fugitivo fue eliminado a tiros dos días después de liderar asalto a un súper en Alberdi

Investigación sigue abierta

Hasta el cierre de esta edición no había personas detenidas por los hechos. Según explicó la Policía, en medio del enfrentamiento la prioridad fue asistir a los heridos y restablecer el orden.

La investigación continúa para determinar quién efectuó el disparo fatal y establecer las responsabilidades por los graves incidentes registrados al término del encuentro deportivo, un episodio que volvió a poner en evidencia la escalada de violencia en el fútbol amateur y las dificultades para garantizar la seguridad en este tipo de eventos.