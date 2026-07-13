El Kospi surcoreano se desploma casi un 6% a media sesión ante tensiones en Oriente Medio

Tras dos horas de operaciones, el indicador perdía el 5,74 %, o 428,84 unidades, hasta los 7.047,10 enteros. El Kospi subió un 2,52 % en la sesión previa.

Alrededor de las 10:30 hora local (1:30 GMT), el operador de la Bolsa surcoreana activó un 'sidecar' de venta en el Kospi, un mecanismo que suspende temporalmente las ventas programadas, durante cinco minutos, después de que el índice de futuros Kospi 200 bajara más de un 5 % durante un minuto.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también perdía el 2,07 %, o 17,34 puntos, hasta las 820,09 unidades.

El desplome en el parqué surcoreano tuvo lugar después de que este fin de semana Estados Unidos lanzara ataques contra Irán en represalia por un bombardeo iraní contra un buque con bandera chipriota que transitaba por el estrecho de Ormuz.

En medio de los ataques estadounidenses, Teherán anunció un nuevo cierre del estrecho, aunque el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmó este domingo -en una entrevista con la cadena de televisión NBC- que la zona permanece abierta al tráfico comercial.

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El fabricante de chips SK hynix, la segunda empresa de mayor capitalización, perdía alrededor de un 10 % pese a que el viernes pasado registró un debut de más de 26.000 millones de dólares en Wall Street, el mayor de una empresa extranjera en el mercado estadounidense.

Su principal rival, Samsung Electronics, descendía cerca de un 6 %. La firma Hanmi Semiconductor, que desarrolla equipos para la fabricación de chips, caía alrededor del 3,5 % y la firma de inversión en tecnología SK Square, se hundía más de un 12 %.

En el sector del automóvil, el fabricante Hyundai Motor y su empresa hermana Kia bajaban el 0,66 % y el 0,88 %, respectivamente.