Tailandia comienza a identificar a las víctimas del incendio en un bar de Bangkok

Según el Departamento de Bomberos y Rescate de Bangkok (BFRD, en inglés), 18 mujeres y 9 hombres fallecieron tanto por las llamas como por el humo, mientras que hay 22 lesionados en condición crítica tras el incidente, que comenzó en la medianoche del domingo cerca del gigantesco mercado de Chatuchak, en el norte de la ciudad.

Los bomberos cifraron el total de heridos en 63. Sin embargo, el primer ministro tailandés, Anutin Charnvirakul, dijo este lunes que son 35 los lesionados y adelantó que no entraría en detalles sobre la condición de las víctimas a la espera de que avance la inspección policial.

El gobernador de Bangkok, Chachachart Sittiphan, también habló, en declaraciones a la televisión pública Thai PBS, de 63 heridos, al tiempo que se señaló la identificación de los fallecidos como el asunto principal en las siguientes horas.

En este sentido, anunció que la Administración Metropolitana de la ciudad ha habilitado un centro de coordinación y líneas telefónicas para recibir peticiones de información de personas que tuvieran familiares en el bar o en zonas cercanas la noche del domingo y que ahora no logran comunicarse con ellas.

La asistente del director distrital de Chatuchak, Kanistha Changlor, dijo a EFE que, con base en la información preliminar que manejaban las autoridades, la mayoría de los heridos son tailandeses, a quienes se suma una persona del vecino Laos y otras dos con nacionalidad desconocida hasta ahora.

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El bar, llamado Na Lat Phrao Beer Hall, albergaba a unas 200 personas al momento del incendio, cuyo fuego se originó en el interior del establecimiento, cerca del escenario, "y lo arrasó por completo, dañando una superficie estimada de aproximadamente 164 metros cuadrados", explicó el BFRD en un comunicado.

Las autoridades también presumen que el siniestro fue causado por un cortocircuito en una unidad de aire acondicionado situada sobre el techo, lo que generó la intensa llamarada que fue filmada por testigos y difundida ampliamente en redes sociales.

En agosto de 2022, el incendio de una discoteca en Tailandia dejó al menos 15 muertos y 37 heridos y el propietario fue acusado de negligencia y de operar el establecimiento nocturno sin licencia.