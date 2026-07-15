Colombia pide perdón al periodista Hollman Morris por persecución ilegal entre 2004 y 2009

Durante el acto en la Casa de Nariño, sede del Ejecutivo, encabezado por el presidente colombiano, Gustavo Petro, Morris afirmó que él y su familia fueron víctimas de "la más terrible cacería criminal" por parte del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) durante el Gobierno del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010).

El periodista, que actualmente es gerente del sistema de medios públicos RTVC, advirtió que "los discursos de las últimas horas del Gobierno entrante (de Abelardo de la Espriella) son los mismos discursos que desataron la feroz persecución criminal" contra quienes pensaban diferente y alertó sobre la necesidad de garantizar que esos hechos no vuelvan a repetirse.

Aunque aceptó las disculpas del Estado, Morris aseguró que la reparación debe traducirse en garantías de no repetición y en el regreso del programa periodístico Contravía, fundado y dirigido por él, dedicado a documentar el conflicto armado, las violaciones a los derechos humanos y la situación de las víctimas, que, según dijo, fue acabado como consecuencia de la persecución.

El caso se remonta al periodo comprendido entre 2004 y 2009, cuando Morris denunció que él y su familia fueron objeto de interceptaciones ilegales, seguimientos, amenazas, vigilancia y campañas de estigmatización por parte de agentes del extinto DAS, debido a su labor periodística, que los llevaron al exilio.

En 2009, el periodista llevó el caso ante la CIDH con el acompañamiento del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (Cajar) y, tras varios años de trámite, las partes suscribieron un acuerdo de solución amistosa mediante el cual el Estado aceptó su responsabilidad internacional y se comprometió a adoptar medidas de reparación.

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En el acto también intervino Patricia Casas, exesposa de Morris, quien aseguró que la persecución dejó secuelas psicológicas en toda la familia y recordó que, según la investigación, agentes del DAS vigilaban incluso a sus hijos cuando eran menores de edad.

"Las prácticas nos dejaron alteraciones de personalidad y psíquicas a cada uno de nosotros", afirmó Casas, quien relató que durante años vivió con la sensación de que personas ingresaban a su apartamento cuando la familia no estaba, una sospecha que, dijo, posteriormente confirmó la investigación, al establecer que el DAS había alquilado un apartamento en el mismo edificio para vigilarlos.

La exesposa del periodista también recordó que los seguimientos afectaron la infancia de sus hijos, Daniela y Felipe, quienes denunciaron haber crecido entre amenazas, estigmatización y exclusión social, y reclamaron que hechos como esos "nunca más" vuelvan a repetirse en Colombia.

Petro aseguró que quienes ordenaron la persecución contra Morris y su familia "deberían estar aquí" para pedir perdón, y sostuvo que el acto de reconocimiento solo puede tener sentido si va acompañado de verdad, reconciliación y garantías de no repetición.

En ese sentido, el jefe de Estado afirmó que el expresidente Uribe "debería estar aquí porque él debería pedir perdón", al recordar que fue durante su Gobierno cuando ocurrieron las actuaciones ilegales contra el comunicador y su familia.

El mandatario también cuestionó la ausencia de los agentes del extinto DAS y de otros responsables de los hechos y concluyó el acto al reconocer, en nombre del Estado, su responsabilidad por las violaciones cometidas contra Morris y su familia.