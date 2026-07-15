Corte Constitucional de Ecuador rechaza demanda del correísmo para levantar su suspensión

"Otra acción de protección negada por la Corte 'Constitucional' para revertir la escandalosa suspensión de la RC5. Suspender al principal partido político -sin ley, sin hechos, sin información- no ocurre ni en las más burdas dictaduras", escribió este miércoles Correa en su cuenta de la red social X, en la que publicó la decisión de los magistrados, emitida el 3 de julio pasado.

"Pese a ello, la Corte Constitucional no actúa. Muchos jueces tienen rabo de paja y el Gobierno los tiene amenazados. Todo está tomado, todo está podrido", señaló el exmandatario.

El partido Revolución Ciudadana (RC) añadió en un comunicado que seguirán denunciando supuestas "permanentes violaciones democráticas y de derechos humanos". "Ecuador no tiene Estado de Derecho y la democracia está en estado crítico", mencionó.

El alto tribunal rechazó la acción de protección presentada por la RC porque se presentó contra una decisión del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) durante periodo electoral, lo que no está permitido por la normativa.

La RC fue suspendida en marzo pasado por un juez del TCE, después de que admitió a trámite una denuncia presentada por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, en la que se solicitaba la medida argumentando la existencia de una investigación reservada en contra del movimiento político por un presunto lavado de dinero, conocida como 'Caja Chica'.

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En ese caso, la Fiscalía investiga por delincuencia organizada a Correa, a la excandidata presidencial y expresidenta del partido Luisa González, y a otros miembros de la RC, pues presume que "ingresaban dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023".

La suspensión de nueve meses ya ponía en duda su participación como movimiento político en los comicios locales previstos para el 14 de febrero de 2027, pero el Consejo Nacional Electoral (CNE) decidió en marzo adelantar las elecciones al 29 de noviembre, lo que dejó sin margen a los correístas para ser candidatos por su partido.

El pasado 28 de junio, Correa confirmó que algunas de sus principales figuras se iban a postularse para las elecciones locales bajo el auspicio del movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo).