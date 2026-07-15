EE.UU. autoriza la venta de cohetes de alta precisión a Arabia Saudí

La Cancillería estadounidense aprobó la venta de sistemas de Advanced Precision Kill Weapon Systems (APKWS) y equipamientos relacionados por un costo total de 1.960 millones de dólares.

Arabia Saudí solicitó la compra de hasta 10.000 secciones de sistemas guiados aire-aire del APKWS-II y hasta 10.000 secciones de sistemas guiados aire-tierra del APKWS-II, según un comunicado del Departamento de Estado.

De acuerdo con Washington, la venta propuesta mejorará la capacidad de Arabia Saudí -país al que califica como "una fuerza de estabilidad política y progreso económico" en la región del Golfo Pérsico- para disuadir amenazas, fortaleciendo sus activos nacionales y mejorando la interoperabilidad con EE.UU. "y otras fuerzas regionales y de la OTAN".

A su vez, el Departamento de Estado también aprobó la venta a Kuwait para la adquisición de equipos y servicios de mantenimiento de aviones de transporte militar de fabricación estadounidense C-17.