El juez avala ampliar la investigación a Zapatero por el pago de una operación en Bolivia

La defensa de Zapatero pidió no incluir en la investigación este pago porque esta empresa "no estaba en el perímetro objetivo de la investigación" por lo que "resulta injustificado que la policía dirija ahora su atención a esa relación profesional, fruto de una indagación sin límites ni autorización judicial".

Pero en su auto, al que ha tenido acceso EFE, el juez José Luis Calama rechaza esta pretensión al explicar que la aparición de las transferencias vinculadas a Focus Social Research (del grupo Gloria) no es el resultado de una fiscalización indiscriminada de la vida de Zapatero, sino "la consecuencia natural del análisis de fuentes de prueba válidamente obtenidas en el marco de unas diligencias judiciales que ya estaban en curso".

"Y que, por su propia naturaleza, permiten que afloren hechos inicialmente no previstos pero dotados de verosimilitud delictiva", añade el juez en relación al informe de la policía que reveló ese pago.

Estas diligencias judiciales en curso son las relacionadas con el llamado caso Plus Ultra, en el que se investiga al expresidente español por presuntamente liderar una trama de tráfico de influencias para favorecer a la aerolínea Plus Ultra en la concesión de un préstamo público de 53 millones de euros en 2021, a cambio de beneficios económicos.

Según el auto hecho público este miércoles, "que Zapatero participe en conferencias o reciba remuneraciones por asesoramiento no excluye que determinados pagos puedan tener naturaleza distinta, y precisamente por eso deben ser analizados cuando emergen de la documentación intervenida".

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El informe de la Policía sostiene que el expresidente del Gobierno participó en una "dinámica de intermediación e influencias" con autoridades de Bolivia "orientadas a beneficiar los intereses" del grupo empresarial peruano Gloria, "mediando una contraprestación económica de 200.000 euros" entre 2024 y 2025.

"Los hechos analizados en el presente informe apuntalan, a juicio de los investigadores, los indicios de la existencia de una organización criminal, liderada por José Luis Rodríguez Zapatero, que, aprovechando sus contactos y ascendencia pública internacional, se dedicaría al ejercicio de influencias de carácter ilícito en beneficio de distintos clientes", apunta la Policía.