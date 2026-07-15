El Kospi surcoreano cae más del 5 % a la apertura lastrado por el sector tecnológico

Pasados alrededor de veinte minutos del inicio de operaciones, el indicador bajaba un 5,38 %, o 392,16 puntos, hasta los 6.892,25 enteros, después de que en la víspera se disparara por encima del 6 % hasta recuperar la cota de los 7.000 puntos.

El operador de la Bolsa surcoreana, Korea Exchange (KRX) activó un sidecar de venta en el Kospi, mecanismo que suspende temporalmente las ventas programadas, durante cinco minutos, después de que el índice de futuros Kospi 200 cayera más de un 5 % durante un minuto.

El índice Kosdaq, que agrupa a empresas tecnológicas y de mediana capitalización, también descendía, con una caída temporal del 2,97 %, o 24,6 puntos, hasta las 804,83 unidades.

La firma de inversión en tecnología SK Square se desplomaba un 9,91 %, mientras que el fabricante de chips SK hynix registraba una caída del 9,27 %, y su principal rival, Samsung Electronics, caía un 6,44 %.

En defensa, LIG Defense & Aerospace cedía un 1,59 %, Hanwha Aerospace un 0,11 %; mientras que Korea Aerospace subía un 1,29 %.

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En el sector del automóvil, las acciones del fabricante Hyundai Motor bajaban un 2,3 %, aunque las de su empresa hermana Kia subía un 1,38 %.