Familiares de víctima de carruaje con caballo en Nueva York abogan por veto al sector

Romanch Mahajan, de 18 años, falleció el 17 de junio cuando el caballo del carruaje en el que hacía turismo con sus padres y su hermano pequeño por el parque provocó un accidente al lanzarse a la acera, chocar con otro de estos vehículos y volcar, haciendo que el joven se golpeara la cabeza de manera mortal.

El accidente reavivó el debate sobre el sector de los carruajes con caballos, por cuya abolición abogan organizaciones animalistas como PETA; la entidad de conservación de Central Park; el alcalde, Zohran Mamdani, y parte de los concejales, pero que se ha topado con trabas durante décadas al dar empleo a cerca de 200 personas.

Este miércoles, volvió para su debate en el Concejo el proyecto de ley hasta ahora llamado 'Ryder' -en honor a un caballo fallecido hace unos años-, y rebautizado con el nombre de Romanch, en recuerdo al joven, lo que generó hoy manifestaciones a favor y en contra en los alrededores del edificio institucional.

En el interior, intervinieron por videoconferencia el padre del joven fallecido y dos tíos presentes en la ciudad.

Su padre, Deepak, relató que llegaron "a Nueva York como una familia de cuatro" y ahora afrontan "la vida como una familia de tres" tras el trágico accidente, en el que su hijo "murió en brazos de su madre", según medios locales.

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La audiencia se produce después de que la portavoz del Concejo Julie Menin diera, el martes, el paso de expresar su apoyo al proyecto de ley de Romanch, después que el conocido como Ryder fuera tumbado por el órgano legislativo a finales de 2025 sin llegar a una votación que, de haber salido adelante, hubiera entrado en vigor el 1 de junio.

"Estaría vivo si hubiéramos actuado más pronto. El momento de actuar es ahora", dijo hoy Menin, según The New York Times.

Tras el apoyo de Menin, el respaldo a la norma ha aumentado y abarca ya a la mitad de los legisladores, 26, lo que puede conducir a una votación tan pronto como el próximo agosto, de acuerdo con el medio.

No obstante, la potencial aplicación del veto no se daría hasta 2028, puesto que la normativa impide la renovación de las licencias de dos años para los carruajes, y el nuevo término comenzó este año.

Según el sindicato TWU, que representa al sector, hay unos 170 conductores y propietarios de carruajes de caballos con licencia en Nueva York que usan tres establos de propiedad privada en el oeste de Manhattan, en su mayoría inmigrantes o hijos de inmigrantes, y están sometidos a regulaciones locales de bienestar animal.

Miembros de ese sindicato y defensores del sector intervinieron también en la audiencia y expresaron sus condolencias a la familia del joven, pero reivindicaron que ese es su modo de vida y muchos se han endeudado para mantener sus licencias.

De acuerdo con los medios locales, los legisladores que apoyan la norma barajan que los trabajadores actuales del sector puedan reinsertarse en otros diferentes, como el del turismo o la hostelería.