Guatemala presenta el mausoleo que resguardará los restos del Nobel Miguel Ángel Asturias

El ministro de Cultura y Deportes, Luis Méndez Salinas, detalló en una rueda de prensa que el memorial se ubicará en los jardines del Centro Cultural que lleva el nombre del escritor en la capital guatemalteca.

Según Salinas, el diseño, obra del arquitecto guatemalteco Alejandro Paz Navas, consiste en un pabellón contemporáneo compuesto por vigas gemelas de concreto reforzado, una cubierta metálica y piezas de mármol.

"Necesitaba ser una intervención respetuosa de ese sentido patrimonial, bastante sutil; una intervención que no compitiera ni desencajara con el espacio arquitectónico y con el espíritu de este centro cultural", afirmó el ministro sobre la integración de la obra en el complejo.

El Centro Cultural Miguel Angel Asturias, obra cumbre del fallecido maestro Efraín Recinos, destaca a nivel internacional por su arquitectura orgánica que mimetiza las estructuras con la topografía y el paisaje volcánico.

De acuerdo con Salinas, el proyecto funerario monumental incorpora una pieza escultórica inspirada en un marcador del juego de pelota de la antigua civilización maya, concebida para establecer un diálogo simbólico entre la herencia prehispánica y la obra del escritor.

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Asimismo, detalló que el conjunto se complementará con un elemento metálico vertical que funcionará como un faro de luz, proyectando un haz luminoso durante las noches para reforzar el carácter conmemorativo del monumento.

De igual forma, el funcionario dijo que el busto de Asturias —esculpido en la década de 1960 por el maestro guatemalteco Roberto González Goyri— estará orientado hacia los volcanes representados en la fachada del Teatro Nacional; mientras que la composición del jardín evocará los cuatro rumbos de la cosmovisión maya mediante la distribución del espacio y el uso de colores asociados a cada punto cardinal.

Asturias, quien falleció en el exilio en Madrid el 9 de junio de 1974 y cuyos restos reposan en el cementerio parisino de Père Lachaise, regresará a su patria tras décadas de gestiones oficiales.

La inhumación está prevista para el 19 de octubre, fecha que conmemora el natalicio del escritor (1899) y el día en que recibió la notificación del galardón de la Academia Sueca en 1967.

En un gesto simbólico coordinado para la ocasión, el espacio funerario incorporará tierra traída de los 22 departamentos del país centroamericano.

El retorno de los restos del célebre novelista estará acompañado por una agenda cultural que arrancará en agosto y culminará con actividades especiales del 15 al 19 de octubre, entre las que destaca el reestreno de la pieza musical 'La tumba del Gran Lengua' del maestro guatemalteco Joaquín Orellana.