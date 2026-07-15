La noche más vocal del Jazz de Vitoria se rinde a las armonías de Take 6

Los estadounidenses engancharon al público desde el principio a través de su puesta en escena. Todos ellos hicieron por conectar a través de sus gestos y sus coreografías, que recordaron a los grandes momentos de gospel que ha vivido durante su historia este festival.

Vocalmente perfectos y avalados por diez Grammy, Claude McKnight, Mark Kibble, Joel Kibble, Dave Thomas, Alvin Chea y Khristian Dentley mostraron su poderío pasando por diferentes estilos como el soul o el ‘rhythm & blues’, que les han llevado a colaborar con artistas de primera línea como Ray Charles, Stevie Wonder o Withney Houston.

“Spread love’ terminó por subir las revoluciones de la primera parte de un concierto que dio paso a ‘Yo’ Jeans’, un tema que construyeron de una forma muy original y más reposados.

Aquí pusieron toda la carne en el asador, a través de unas armonías entrelazadas con las que además reclamaron la participación de un público que reconoció el talento de seis voces perfectas que ocuparon su lugar en todo momento.

Fueron presentando sus canciones a través de anécdotas divertidas como la que tuvieron con una fotografía que les pidió Nelson Mandela. A él y a Paul Simon, autor del tema, dedicaron ‘Homeless’, un tema cargado de emotividad y toques africanos que inundaron el recinto vitoriano.

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La reinvención de ‘Sailing’ de Christopher Cross puso el toque pop de la noche, pero siempre regado con ese jazz vocal tan característico que rodea a la melodía que clavaron con sus voces.

‘Fly away’ puso todos los matices de una íntima y a la vez divertida noche que se cerró con el clásico ‘Stand by me’ que puso a bailar a un público, que obligó al sexteto a hacer un bis con ‘Biggest part of me’.

Al comienzo de la noche, los matices de Gretchen Parlato se hicieron notar desde el primer tema. En Landslide, sus cuerdas vocales caminaron sobre el ritmo que puso el trío que le acompaña en una gira que deja ver algunas de sus últimas creaciones como ‘Never Come Down’.

Esta ventana a su nuevo disco, The Wise Ones, puso de manifiesto su tendencia al jazz más contemporáneo y a esa demostración de la vuelta de tuerca que dio vocalmente al jazz cuando se subió a los escenarios.

Los teclados y el piano de Jacob Mann acompañaron a la vocalista estadounidense, que se lució con ‘Butterfly’, la versión de uno de sus músicos más influyentes, Herbie Hancock.

También hubo tiempo para la guitarra y la voz de Alam Hampton, que formó un dueto acústico muy dulce con Gretchen Parlato con sus temas ‘If it was’ e ‘It’s you’.

Pero cuando la neoyorquina cerraba las ojos y se disponía a echar a rodar su delicada voz, el escenario cobraba una magia especial. Esta dulzura dio mucho aire y dejó mucho hueco a un cuarteto que no dejó de fluir.

Silencios, susurros y falsetes confirmaron que Gretchen Palarto es una de las voces más influyentes del momento gracias a su formación y a su pedigrí.

El soul-jazz de ‘Rainbow’ soltó los primeros acompañamientos de las palmadas del público que agradeció empezar así el Festival en el escenario principal.

La norteamericana cerró su concierto con una versión con mucho gusto de ‘Holding back the years’ de los británicos Simply Red.

Por la tarde, el Palacio de Congresos Europa acogió el concierto del vitoriano Iosu Izaguirre Sextet que presentó su proyecto ‘Ilusio’.

El jueves será el turno de Irene Reig Quartet y la colorida banda Sun Ra Arkestra, que se subirán al escenario de Mendizorroza, mientras que el Europa acogerá al trío liderado por Kris Davis.