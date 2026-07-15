ONG independiente confirma un nuevo feminicidio en Cuba, el quinto en lo que va de julio

La víctima es Yeni María Peñas Leyva, de 23 años, quien deja dos hijos pequeños y podría haber estado embarazada al ser ultimada el pasado 13 de julio por su expareja, según indicó el informe del Observatorio de Género de Alas Tensas (OGAT) en las redes sociales.

Asimismo relató que la joven fue atacada por el agresor frente a su hogar, en un barrio llamado La Fabela, en el municipio Las Tunas, de la provincia oriental del mismo nombre.

El OGAT observó que "desde el 5 junio de 2024 no se registraba un feminicidio de mujer en estado de gestación, cuando fue verificada la muerte de Katia Ortiz Figueredo, también en el municipio Las Tunas".

Las activistas de AT también pidieron "apoyo a la ciudadanía para completar la información sobre este triste suceso, que se usa con fines de registro".

Además refirieron que actualmente investigan 12 posibles feminicidios, cinco intentos y un asesinato de hombre por motivos de género alertados en 2025; así como 11 posibles feminicidios y cuatro intentos alertados en 2026.

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La ONG expresó su preocupación en los últimos meses por el aumento de los crímenes machistas en la isla en la primera mitad de este año.

Según indicó en un informe sobre la violencia de género el pasado abril, la actual situación de crisis económica y energética en Cuba contribuye a una mayor desprotección de mujeres y niñas.

Recientemente el OGAT informó su registro de 17 feminicidios entre mayo y junio de 2026 y señaló que esos crímenes dejaron al menos 18 menores huérfanos de madre. Además, en siete casos los victimarios tenían antecedentes de violencia.

Ese reporte indicó que la provincia con mayor incidencia fue La Habana, con siete casos, y le siguieron Sancti Spíritus (centro), Camagüey (centro-este) y Holguín (este), cada una con dos feminicidios.

AT insistió en su reclamo al gobierno cubano de que "publique estadísticas oficiales sistemáticas, tipifique el feminicidio, active protocolos de protección, habilite refugios para mujeres en riesgo y garantice líneas de emergencia efectivas".

En un reciente recuento, la ONG contabilizó 350 feminicidios ocurridos en Cuba desde 2019 hasta junio de 2026, según los registros que llevó conjuntamente con la plataforma feminista YoSiTeCreo en Cuba (Ystcc).

De acuerdo con datos elaborados por EFE a partir del registro de ONG feministas, en 2025 ocurrieron en Cuba al menos 46 asesinatos machistas.

La estatal Organización Nacional de Bufetes Colectivos confirmó que en 2024 los tribunales identificaron en juicios realizados un total de 76 mujeres asesinadas por sus parejas, exparejas u otras personas en la isla.

El Gobierno cubano declaró "tolerancia cero" contra la violencia machista, pero las activistas denuncian la falta de acciones concretas, tanto en la prevención como en la atención y el apoyo a las víctimas.

Cuba no tiene tipificado el feminicidio como un delito específico en su Código Penal y los medios estatales rara vez reportan estos casos.