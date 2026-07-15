Starmer rechaza dar consejos a Burnham en su última sesión de control ante el Parlamento

El presidente de la Cámara de los Comunes, Lindsay Hoyle, le agradeció en la despedida su liderazgo y, en particular, "su firme apoyo a Ucrania". En tono jocoso, le pidió además que traiga a casa una victoria de Inglaterra en el Mundial de fútbol.

La líder del Partido Conservador, Kemi Badenoch, sustituyó sus habituales ataques por un tono amigable y enumeró algunos de los "escasos" puntos de coincidencia entre ambos, al tiempo que ironizó con "lo mucho que ha disfrutado" Starmer de sus careos con ella.

Preguntado por Badenoch, el líder laborista rechazó ofrecer consejos a Burnham, quien se prevé que le sustituya al frente del Ejecutivo el lunes, y afirmó que solo le dará su opinión si se la pide y "en privado".

Starmer empezó la sesión expresando sus condolencias por la muerte hace una semana de la exdiputada conservadora y posterior portavoz del populista Reform UK Ann Widdecombe, que falleció en un presunto asesinato en su propio domicilio por el que fue detenido un hombre de 28 años, cuya motivación la Policía investiga.

La sesión parlamentaria de este miércoles transcurrió en tono cordial, con momentos de emoción y constantes referencias al papel de la selección inglesa en la Copa del Mundo, y el deseo declarado de muchos diputados y el primer ministro de que el trofeo "vuelva a casa".

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Starmer anunció su dimisión el pasado 22 de junio al perder la confianza de su grupo parlamentario tras una derrota histórica en unas elecciones locales y regionales en mayo, lo que puso en marcha un proceso de sucesión dentro del laborismo.

El exalcalde de Mánchester Andy Burnham, que regresó al Parlamento tras ganar un escaño en una elección parcial el 18 de junio, es el único candidato a sucederle y cuenta con un amplio apoyo entre sus colegas laboristas.

Según el calendario previsto, Burnham será nombrado líder del Partido Laborista este viernes y asumirá la jefatura del Gobierno como primer ministro el próximo lunes.