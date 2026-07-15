Unicef: La guerra en O. Medio puede arrastrar a 23,4 millones de niños más a la pobreza

El documento, elaborado a partir de datos de más de 167 países, asegura que el aumento de los precios de los alimentos y la energía, junto con el deterioro de la actividad económica, "amenaza con revertir años de avances en la reducción de la pobreza infantil y ampliar las desigualdades".

El estudio analiza la llamada pobreza monetaria, es decir, la situación de quienes viven en hogares con ingresos por debajo de los umbrales de pobreza establecidos internacionalmente, que varían según el nivel de ingresos de cada país.

En un escenario "adverso", unos 18,3 millones de menores adicionales caerán en la pobreza este año. En el escenario "grave", que contempla una prolongación o intensificación del conflicto, la cifra asciende a 23,4 millones.

"La infancia está pagando el precio de la escalada del conflicto en Oriente Medio, incluidos niños que viven lejos de esa región", afirmó en un comunicado la directora ejecutiva de Unicef, Catherine Russell.

Según Russell, el aumento del coste de la vida está haciendo que "alimentos y educación resulten inaccesibles para muchas familias", mientras que los menores que ya viven en situación de pobreza sufren "privaciones cada vez más profundas, con consecuencias que pueden prolongarse durante toda su vida".

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Unicef sostiene que el encarecimiento de los alimentos y de la energía, unido al reducido margen fiscal de numerosos países, está reduciendo la capacidad de los hogares para cubrir necesidades básicas.

El informe señala que alrededor del 80 % del aumento previsto de la pobreza infantil se concentrará en Asia y sobre todo África, "regiones que ya registran elevados niveles de pobreza y una mayor vulnerabilidad frente a las crisis externas".

Entre los ejemplos citados figura Somalia, donde los precios del combustible se duplicaron pocos días después de la escalada del conflicto el pasado febrero, encareciendo también el agua, los alimentos y las operaciones humanitarias.

En Etiopía, las interrupciones vinculadas al estrecho de Ormuz elevaron un 31 % el precio del diésel y entre un 50 % y un 70 % el coste del combustible utilizado en operaciones humanitarias.

Según Unicef, "sin medidas urgentes, millones de niños quedarán aún más rezagados", con lo que "será más difícil recuperar los avances logrados en desarrollo".

Por último, la organización insta a gobiernos, países donantes e instituciones financieras a "proteger la financiación de servicios esenciales" como la salud, la nutrición, la educación y la protección infantil.

También pide "garantizar el acceso asequible a bienes y servicios básicos, aumentar el margen fiscal de los países más vulnerables mediante medidas como la suspensión o reestructuración de la deuda, y reforzar los sistemas de respuesta para proteger a la infancia frente a futuras crisis".