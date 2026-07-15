United cifra en 6.000 millones el impacto del combustible y trasladará el coste a billetes

La compañía obtuvo un beneficio neto de 805 millones de dólares en el segundo trimestre de 2026, un 17 % menos interanual, pero sus ingresos aumentaron un 16 % interanual en ese periodo, hasta 17.670 millones de dólares, por encima de las previsiones del mercado.

En el primer semestre, United acumuló un beneficio neto de unos 1.504 millones de dólares, un 7 % más interanual, informó en un comunicado.

La empresa explicó que el combustible se ha disparado un 34 % en lo que va de julio, lo que ha obligado a revisar sus previsiones para el resto del año, con un impacto adicional estimado de casi 6.000 millones de dólares frente a sus cálculos iniciales.

No obstante, la aerolínea dijo que trasladará buena parte del sobrecosto a los precios de los billetes y que espera recuperar hasta el 90 % del incremento durante el tercer trimestre y la totalidad en el cuarto, gracias a una demanda que sigue siendo "sólida".

El consejero delegado de United, Scott Kirby, ya había advertido previamente de que el encarecimiento del combustible obligará al sector a subir los precios, estrategia que también han seguido otras aerolíneas como Delta.

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Tras publicar los resultados, la empresa, con sede en Chicago (Illinois), ganaba un 0,5 % en las operaciones posteriores al cierre de Wall Street.