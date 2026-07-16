Al menos doce civiles muertos en la RDC en un ataque atribuido a un grupo vinculado al EI

“Las ADF (…) asesinaron a civiles, saquearon sus pertenencias e incendiaron algunas casas. Tenemos un balance provisional de doce civiles fallecidos, que yo mismo he visto. Se ha informado a las autoridades locales y estamos a la espera de su respuesta”, dijo a EFE el portavoz de la sociedad civil de Beni, Delphin Mupanda.

Mupanda relató que la incursión ocurrió durante la noche de este miércoles, cuando las ADF irrumpieron en la comuna rural de Mangina a través de la aldea de Kalibo, ubicada en el territorio de Beni, provincia de Kivu del Norte.

Según el portavoz, además de saquear propiedades, los asaltantes secuestraron a un número indeterminado de civiles durante el ataque, lo que obligó a numerosos residentes de Mangina y de Kalibo a huir hacia Beni, situada a casi una hora de viaje en automóvil.

Por su parte, el administrador militar de Beni, coronel Charles Ehuta Omeonga, confirmó a EFE la incursión, tras desplazarse al lugar de los hechos, pero no dio detalles del número de víctimas a la espera de que se estabilice la situación de seguridad en Mangina.

“La situación sigue siendo inestable tras los enfrentamientos. Tenemos constancia de que hay víctimas mortales, pero nuestras fuerzas persiguen a los atacantes, que se encuentran debilitados”, afirmó Omeonga.

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Las ADF, una milicia de origen ugandés que perpetra ataques frecuentes en las provincias congoleñas de Kivu del Norte e Ituri (este), está identificada desde marzo de 2021 por Estados Unidos como una organización terrorista afiliada al grupo yihadista.

Las autoridades ugandesas también acusan al grupo de organizar incursiones dentro de su territorio y, en noviembre de 2021, los Ejércitos de Uganda y la RDC comenzaron una operación militar conjunta que no ha frenado las hostilidades.

Desde 1998, el este de la RDC está sumido en un conflicto entre más de un centenar de grupos rebeldes y el Ejército, pese a la presencia de la misión de paz de la ONU (Monusco).