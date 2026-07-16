Denuncian un creciente acoso contra la prensa en Serbia, que negocia entrar en la UE

"Durante el último año, la situación siguió deteriorándose, dejando al país inmerso en una crisis prolongada y cada vez más grave de la libertad de prensa", señala el informe, elaborado por las organizaciones de libertad de prensa EFJ, IPI, RSF, CPJ y Artículo 19 Europa tras una reciente misión al país balcánico.

Desde el colapso de una marquesina en la estación ferroviaria de Novi Sad en noviembre de 2024 —que desencadenó las mayores protestas sociales en la historia de Serbia— los ataques contra periodistas se han disparado y su seguridad se ha deteriorado a un ritmo alarmante, señala el estudio.

Según la Federación Europea de Periodistas (EFJ), Artículo 19 Europa, el Instituto Internacional de la Prensa (IPI), Reporteros Sin Fronteras (RSF), el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), en 2025 se documentaron 209 violaciones de la libertad de prensa en Serbia, más del doble que el año anterior.

Además, 359 periodistas fueron agredidos físicamente y mientras que 38 agresores fueron identificados como responsables, apenas tres fueron condenados por la Justicia.

El documento también advierte de un notable aumento de demandas SLAPP contra medios de comunicación independientes, utilizadas para intimidar a periodistas.

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SLAPP (en inglés), acrónimo para Demanda Estratégica Contra la Participación Pública, son demandas contra el derecho a la libertad de expresión y de prensa.

"Un factor adicional que tiene un efecto intimidatorio sobre el trabajo de los periodistas es que las injurias siguen estando tipificadas como delito", subrayó la Asociación Independiente de Periodistas de Serbia (NUNS) en un comunicado con motivo de la publicación del informe internacional.

Según el equipo que elaboró ese informe, el presidente serbio, el populista nacionalista Aleksandar Vucic, rechazó reunirse con sus integrantes, mientras que las peticiones de encuentro dirigidas al primer ministro y al ministro de Justicia de Serbia tampoco fueron respondidas.

Serbia inició las negociaciones para su entrada en la UE en enero de 2014, pero éstas se encuentran estancadas con escasos avances y condicionadas por la falta de reformas democráticas y de Estado de derecho, las tensas relaciones con su exprovincia Kosovo y su falta de alineación con la política exterior europea.