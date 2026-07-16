El petróleo de Texas sube un 1 %, hasta 80,4 dólares, tras nuevos ataques de EEUU e Irán

A las 09:00 hora local (13.00 GMT), los contratos de futuros del WTI para el mes de agosto, los de referencia en Estados Unidos, sumaban 0,80 dólares respecto al cierre anterior.

Irán atacó objetivos militares estadounidenses en Jordania, Kuwait y Baréin, en una nueva oleada de operaciones contra instalaciones de Estados Unidos en Oriente Medio en respuesta a los bombardeos de esta madrugada contra el territorio iraní.

La Guardia Revolucionaria aseguró en un comunicado que sus fuerzas aeroespaciales atacaron con misiles balísticos los hangares de almacenamiento de cazas estadounidenses y un nuevo centro de mando y control de Estados Unidos en una amplia base en Al Azraq (Jordania), según informó la agencia Tasnim.

Por su parte, Estados Unidos lanzó una nueva ronda de ataques contra el país en la que atacaron un aeropuerto, según denunciaron las autoridades iraníes.

Además, Teherán acusó a Washington de cometer "crímenes de guerra" tras un ataque contra las inmediaciones de hospital oncológico infantil de la ciudad suroccidental de Ahvaz.

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Washington reanudó los ataques contra Irán el pasado fin de semana, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por terminado el memorando de entendimiento firmado entre las partes el 17 de junio por los ataques iraníes contra buques comerciales en Ormuz.

Además, EE.UU. reimpuso el martes por la noche el bloqueo naval sobre buques y puertos iraníes después de que Irán anunciara el cierre de Ormuz "hasta nuevo aviso".