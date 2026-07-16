El podcastero español Javier Peña cree que la literatura oxigena frente al ruido digital

"Coger un libro y estar dos horas sin el móvil es reencontrarnos con nosotros mismos; es detener este ruido constante de WhatsApp, de correos, de 'reels' o de TikTok que está evitando que estemos a solas con nosotros y que nos tiene casi como zombies", afirmó en una conversación con EFE.

A juicio del autor oriundo de Galicia, este ejercicio de aislamiento cibernético tiene un valor incalculable para la salud mental.

Fue precisamente la búsqueda de un espacio íntimo de conexión lo que impulsó su transición hacia las plataformas de divulgación tras la pérdida de su padre, quien se convirtió en el catalizador de su éxito sonoro.

"Me di cuenta de que mi padre era la persona con la que yo me conectaba a través de las historias, y al morir él, sentí que me faltaba ese espacio y que necesitaba contarle estas vidas a los oyentes que quisieran escuchar", rememoró el escritor.

Para el narrador, el adentrarse en las miserias y los defectos de los referentes de las letras universales resultó ser un proceso profundamente terapéutico y reconciliador con sus propias flaquezas.

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"Pensaba que muchas de las cosas que me pasaban como escritor eran rarezas mías, pero descubrir los miedos, los fantasmas, las infelicidades y la envidia en las biografías de grandes genios me ayudó a pensar que no soy tan extraño", admitió Peña.

El autor argumentó que este acercamiento a las vidas de los clásicos no debe transformarse en un juicio moral sumario desde el presente, sino en una oportunidad para la comprensión histórica de la condición humana.

Y criticó la tendencia actual de proyectar los valores éticos contemporáneos para juzgar de forma inflexible a creadores que escribieron en siglos pasados.

"Tendemos a proyectar nuestra idea de 2026 en autores que escribían en 1912 o en 1860, y no es justo hacerlo; leer sus biografías nos obliga a hacer un ejercicio de empatía para entender de dónde venían sus traumas o sus comportamientos", argumentó el podcastero.

Esta vocación por explorar el comportamiento de los creadores ha llevado al autor a experimentar con la palabra en soportes que van desde la novela tradicional y el formato sonoro hasta la representación sobre las tablas de un teatro.

A pesar de las diferencias técnicas de cada plataforma, el autor insistió en que el núcleo de la experiencia comunicativa permanece invariable independientemente del canal elegido.

"Da igual que pasen los siglos y que ahora la novela parezca la forma canónica de narrar; lo verdaderamente importante son las historias y no tanto el formato, pues es lo que nos une a todos desde que empezamos a saber hablar", aseveró.

Esa constante búsqueda de nuevas perspectivas y relatos humanos es lo que motiva al podcaster español a visitar regularmente el continente americano para renovar su proceso creativo.

"Viajar a Latinoamérica es el momento del año en el que me recargo de historias, de vivencias y de gente; me permite ampliar horizontes frente a la frialdad o la robotización que a veces experimentamos en Europa", confesó el autor.

Peña aconsejó a los jóvenes creadores que se adentran en el mundo de la literatura o la producción sonora que prioricen la honestidad de su mensaje por encima de las métricas de las plataformas digitales.

"Quien escribe o hace un podcast tiene que querer contar algo de corazón, sin torturarse por cuánta gente le va a escuchar o leer" afirmó Peñan, quien llegó a la capital guatemalteca para impartir talleres y presentar sus proyectos narrativos en la feria que se celebra del 7 al 19 de julio.