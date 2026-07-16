Hamás llama a la población de Cisjordania a enfrentar los ataques de colonos israelíes

El comunicado cita a uno de los miembros del buró político del grupo islamista, Abdul Rahman Shadid, quien instó a la población "a hacer frente a los ataques y el terrorismo de los colonos por todos los medios posibles, a desbaratar los planes de la ocupación y de sus bandos de colonos y a frustrar el plan de anexión y desplazamiento".

El llamamiento se produce en medio de la ola de violencia colona israelí en Cisjordania, bajo la connivencia del Ejército y las autoridades de este país, así como la expansión territorial de la ocupación del enclave a través de la creación asentamientos.

"La etapa actual exige la mayor unidad y movilización nacional posible, dado que los ataques en curso ya no se dirigen a una zona específica, sino que se han convertido en un proyecto organizado", afirmó Shadid, reiterando que esta expansión busca el desplazamiento forzoso de la población palestina para ocupar sus tierras.

Este mismo jueves, activistas palestinos dedicados a registrar ataques de colonos denunciaron la llegada, por la mañana, de colonos que se van a mudar al nuevo asentamiento israelí de Ebal, al norte de la importante ciudad palestina de Nablus (norte).

Ebal es uno de los numerosos asentamientos cuya creación ha sido aprobada por el gabinete de Gobierno israelí y secundada por las fuerzas armadas.

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También se expanden constantemente los puestos de avanzada, estructuras establecidas por los colonos para dar inicio a un asentamiento, los cuales son ilegales incluso para la legalidad israelí, si bien el Gobierno favorece su regularización.

En Cisjordania existen en estos momentos unos 360 inicios de asentamientos (entre los que hay desde caravanas, casas prefabricadas o construidas, hasta granjas), según las cifras de la ONG israelí Peace Now.

Además, desde el 7 de octubre de 2023 en Cisjordania se han establecido 93 nuevos asentamientos, informó a EFE un portavoz de la organización.

Al menos 13 palestinos han muerto en ataques de colonos israelíes este año, según la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA).