Interceptados en España 23 migrantes en una patera en la que murieron 3 personas

El rescate de la embarcación se llevó a cabo el miércoles con la participación de Salvamento Marítimo, Servicio Marítimo Provincial de la Guardia Civil y Destacamento Fiscal y Fronteras del Puerto de Palma, según informó este jueves la Delegación del Gobierno.

Además de las 23 personas que llegaron a salvo, todas de origen subsahariano, otras tres fallecieron durante la travesía y sus cuerpos fueron arrojados al mar, según explicaron algunos tripulantes de la embarcación rescatada.

En lo que va de año, según los últimos datos del Ministerio del Interior y las intervenciones notificadas por la Delegación del Gobierno en Baleares, el archipiélago al que pertenece Mallorca, se registraron 172 llegadas de pateras con 3.231 inmigrantes en situación irregular.

Durante el año pasado arribaron a estas islas españolas 7.321 personas en 401 barcas procedentes del norte de África, lo que supuso un aumento del 24,5 % en el número de migrantes y de cerca del 15 % en el de pateras respecto a 2024, según Interior.

En el caso del archipiélago español de las islas Canarias, continua con su tendencia a la baja, con 11.454 llegadas registradas en 2025 hasta el 15 de julio, frente a las 4.440 actuales.