Irán tacha de “crimen de guerra” ataque de EE.UU. cerca de un hospital oncológico infantil

“Esto constituye un crimen de guerra cobarde contra los seres humanos más inocentes: niños que luchan valientemente por sus vidas”, denunció en X el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Ismail Bagaei.

Bagaei señaló que el ataque obligó a evacuar de emergencia a 211 pacientes sometidos a quimioterapia y causó “un sufrimiento y una angustia severos” a los niños hospitalizados.

El diplomático criticó a quienes, según dijo, “predican incansablemente los derechos humanos” pero hacen la vista gorda ante los ataques contra hospitales y centros sanitarios y afirmó que han perdido “toda credibilidad moral”.

Durante los 39 días de bombardeos israelí-estadounidenses contra Irán, entre el 28 de febrero y el 8 de abril, unos 300 centros sanitarios del país persa resultaron dañados.

Sin embargo el ataque registrado el miércoles por la noche cerca del hospital especializado en el tratamiento de niños con cáncer no causó víctimas ni daños materiales según medios iraníes.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Esta ofensiva tuvo lugar en el marco de las oleadas de ataques de Estados Unidos contra varias ciudades iraníes, especialmente en la costa sur del país, que comenzaron el fin de semana después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, diera por terminado el memorando de entendimiento firmado entre las partes el 17 de junio, tras los ataques iraníes contra buques comerciales en Ormuz.

Además, EE.UU. reimpuso el martes el cerco naval sobre puertos y buques iraníes en Ormuz, dos días después de que la República Islámica anunciara el cierre de esta estratégica vía marítima por los bombardeos estadounidenses.

Teherán también ha lanzado ataques de represalia contra objetivos estadounidenses en varios países de la región como Baréin, Kuwait y Jordania, entre otros.