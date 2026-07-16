La Bolsa de París cierra plana (-0,05 %) ante las dudas del sector de los semiconductores

La plaza francesa logró prácticamente contrarrestar las pérdidas que arrastraba a pocas horas del cierre y terminó la sesión en 8.377,86 puntos, con 24 valores en verde y 16 en rojo, y un volumen de negocio moderado, de unos 3.300 millones de euros.
Encabezaron las caídas el fabricante de semiconductores STMicroelectronics (-4,91 %), el grupo industrial Schneider Electric (-2,15 %) y la empresa de componentes eléctricos Legrand (-2,03 %).
En verde, terminaron el grupo de publicidad y relaciones públicas Publicis (+3,07 %), gracias a sus resultados semestrales mejores a los esperados por el mercado, y el de bebidas Pernod Ricard (+3,03 %).