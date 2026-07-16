La inteligencia alemana denuncia campaña rusa de desinformación ante comicios regionales

Según informó este jueves el semanario 'Zeit', la campaña difunde noticias falsas sobre los candidatos al Parlamento regional de Los Verdes, la Unión Cristianodemócrata (CDU) del canciller, Friedrich Merz, La Izquierda y el Partido Socialdemócrata, socio de coalición en el Gobierno federal.

Las afirmaciones falsas se difunden en forma de vídeos cortos a través de una red de bots en la plataforma X, para lo cual se hace un uso indebido de los logotipos de medios de comunicación conocidos como los diarios 'Süddeutsche Zeitung', 'Frankfurter Allgemeine Zeitung', SpiegelTV o el semanario 'Zeit', con el fin de parecer más creíbles.

La Oficina Federal para la Protección de la Constitución (BfV) tiene constancia de la "inadmisible influencia extranjera y la manipulación de la información" con el fin de influir en el resultado de las elecciones, según comunicaron a 'Zeit' los servicios secretos del Interior .

Según la BfV, esta campaña forma parte de la operación "Matrioshka", dirigida desde Rusia desde junio pasado.

Los servicios de seguridad del estado federado de Sajonia-Anhalt están investigando por difamación a los por ahora desconocidos responsables de la campaña, de la que por el momento no se ha visto afectada la Alternativa para Alemania (AfD), según confirmó la propia formación ultraderechista, que mantiene vínculos con Rusia.

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"Los partidos cuyos candidatos no se ven desacreditados por esta campaña de desinformación podrían beneficiarse de ella, declaró a 'Zeit' un portavoz de la Oficina de Protección de la Constitución de Sajonia-Anhalt.

Según las encuestas más recientes, la ultraderechista AfD lidera en intención de votos en los comicios regionales de Sajonia-Anhalt del 6 de setiembre con entre el 41 % y el 42 % de apoyos, seguida muy de lejos por la CDU, con entre el 23 % y el 26 %.

En tercer lugar se coloca La Izquierda, con entre el 12 % y el 13 % de votos, y en cuarto puesto, los socialdemócratas, con entre el 6 % y el 7 %.

La izquierda populista de la Alianza Sahra Wagenknecht (BSW), formación creada en 2024 de una escisión de La Izquierda, lograría entre el 4 % y el 5 % de votos, mientras Los Verdes y los liberales no accederían a la cámara regional.

En los comicios regionales de 2021, la CDU fue la fuerza más votada, con el 37,1 %, seguida todavía muy de lejos por la AfD, que sumó el 20,8 % de apoyos.

La Izquierda recibió el 11,0 % de votos; los socialdemócratas, el 8,4 %; los liberales el 6,4 %; y Los Verdes el 5,9 %.