La película 'Ink' de Danny Boyle inaugurará la Mostra veneciana y optará al León de Oro

"Este será mi bautismo en la Mostra: es un inmenso honor estar en una ciudad tan rica en arte e inaugurar este gran festival con mi nueva película", ha celebrado en un comunicado el autor de otras cintas como 'Trainspotting' (1996) o 'Slumdog Millionaire' (2008).

El cineasta británico se encargará de abrir el certamen veneciano con su última cinta, 'Ink', una adaptación de la obra teatral homónima del dramaturgo James Graham y que está protagonizada por Jack O'Connel, Guy Pearce y Claire Foy.

Boyle reconstruye la compra del periódico 'The Sun' por el magnate Ruper Murdoch hasta convertirlo en el tabloide sensacionalista más leído en Reino Unido, mostrando su impacto en la sociedad, muchos años antes de la era de las redes sociales.

La 83 edición del Festival de Venecia tendrá lugar entre el 2 y el 12 de septiembre, cuando se anunciará la película ganadora de su prestigioso León de Oro y el resto del palmarés.

A falta de conocer el listado de películas en competición, la Mostra ya ha anunciado sus dos Leones de Oro honoríficos: George Clooney y la actriz estadounidense Ellen Burstyn, conocida por cintas como 'The exorcist' (1973).