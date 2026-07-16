La UA pide elecciones en Burkina Faso y expresa su apoyo al país contra el terrorismo

"Burkina Faso está suspendida de nuestras reuniones políticas, pero la Comisión de la UA mantienesu postura de preservar el diálogo y seguir colaborando con las autoridades burkinesas en la medida de la posible", afirmó en una declaración ante la prensa Mahmoud Ali Youssouf, presidente de este órgano que actúa como secretariado de la organización panafricana.

Youssouf visitó la capital burkinesa, Uagadugú, donde se reunió con el primer ministro, Jean Emmanuel Ouédraogo, y con el ministro de Asuntos Exteriores, Karamoko Jean-Marie Traoré , pero no con el presidente y líder golpista del país, capitán Ibrahim Traoré.

El presidente de la Comisión señaló que la UA quiere garantizar la continuación de sus "programas de desarrollo" en asociación y expresó su "solidaridad" con la "guerra existencial contra el terrorismo" de Burkina Faso.

No obstante, precisó que "el proceso político impulsado por las autoridades de Burkina Faso debe conducir sin duda alguna a una apertura del proceso político y al restablecimiento de los partidos políticos y de las elecciones".

Además, pidió un acercamiento entre Burkina Faso y la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (Cedeao), de la que Uagadugú salió formalmente en enero de 2025 junto con Níger y Mali, países también gobernados por juntas militares y con los que integra ahora la Alianza de Estados del Sahel (AES).

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Youssouf pidió "una dinámica de colaboración entre los países de la región, la AES, la Cedeao y el continente en general".

En un comunicado, también insistió en el "respeto" de la UA por "la soberanía, la unidad y la integridad territorial del país".

En esa nota, la UA señaló que el primer ministro burkinés "expresó su apoyo al programa de reformas institucionales de la Unión y reafirmó el compromiso de Burkina Faso con el fortalecimiento de la autonomía financiera" de la organización mediante "una mayor movilización doméstica de recursos".

Youssouf visitó Uagadugú después de viajar a Mali, donde se reunió con el jefe de la junta militar, Assimi Goïta.

Burkina Faso se enfrenta, desde 2015, a grupos yihadistas ligados a Al Qaeda y al Estado Islámico que controlan muchas zonas de este país de la región del Sahel y atacan constantemente a la población.

El país encajó dos golpes de Estado en 2022: uno el 24 de enero, dirigido por el teniente coronel Paul-Henri Sandaogo Damiba; y otro el 30 de septiembre, encabezado por Traoré, quien dirige actualmente la nación.

Ambos golpes llegaron tras el descontento entre la población y el Ejército por los incesantes ataques yihadistas.