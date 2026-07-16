Lufthansa prevé volver a volar a Riad y Ammán en otoño

Lufthansa dijo que las conexiones aéreas se retomarán paulatinamente, después de haber sido interrumpidas tras el inicio el 28 de febrero de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.
La aerolínea alemana Lufthansa comenzará a volar a Riad a partir del 10 de septiembre desde Fráncfort tres veces a la semana.
A partir del 15 de septiembre la italiana Ita Airways volverá a volar desde Roma a Riad cinco veces a la semana y a partir del 2 de octubre lo hará la austríaca Austrian Airlines desde Viena hasta Ammán tres veces a la semana.