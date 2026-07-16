Merz anima a nuevo primer ministro ucraniano a seguir un programa de reformas decidido

"Con el fin de reforzar aún más la perspectiva europea de Ucrania, le quiero animar a llevar a cabo un programa de reformas decidido. Tenga la seguridad de que estaremos firmemente del lado de Ucrania en este proceso", escribió el canciller en su mensaje.

Asimismo, le dijo que asume su cargo "en un momento de grandes retos para su país".

"Puede confiar en que Alemania seguirá apoyando a Ucrania con determinación y firmeza en su defensa frente a la agresión rusa", le aseguró.

Asimismo, le trasladó su interés en seguir desarrollando con él y en beneficio mutuo las relaciones entre Alemania y Ucrania.

"Le deseo mucha suerte y éxito en la superación de las tareas que tiene por delante", concluyó.