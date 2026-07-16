Presidentes de Georgia y Turkmenistán abordan en Tiflis el desarrollo del Corredor Medio

"Se prestó especial atención al fortalecimiento de los lazos comerciales y económicos, así como a la cooperación en energía, transporte y logística para aprovechar de una manera más efectiva el potencial estratégico del Corredor Medio", dijeron a EFE en la administración presidencial georgiana.

El presidente georgiano afirmó que su país, "como enlace clave entre Europa y Asia, está interesado en fortalecer las rutas de tránsito, incluyendo los puertos de Poti y Batumi y el puerto más profundo del mar Negro, actualmente en construcción en Anaklia".

Se espera que a lo largo de la jornada de hoy el mandatario turkmeno, quien realiza su primera visita oficial a Georgia, se reúna también con el primer ministro del país caucásico, Irakli Kobajidze.

El volumen de comercio entre ambos países en 2025 ascendió a aproximadamente 103 millones de dólares, unos 20 millones más que en 2024.

En unas declaraciones a EFE, el analista georgiano David Kartvelishvili afirmó que "Turkmenistán busca a través de Georgia un acceso fiable al mar Negro, mientras que Georgia, a su vez, desea fortalecer su papel e importancia" como un país de tránsito entre Asia Central y Europa.

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A principios de julio, el presidente uzbeko Shavkat Mirziyóyev visitó Georgia y firmó una Declaración sobre el Establecimiento de una Asociación Estratégica.

En junio, el primer ministro georgiano realizó visitas oficiales a Kirguistán, Tayikistán y Kazajistán, país con el que también se firmó un documento sobre una asociación estratégica.

Georgia ha intensificado recientemente sus lazos con Asia Central en medio de las tensiones con la Unión Europea, que acusa a Tiflis de "retroceso democrático" y exige la derogación de varias leyes.