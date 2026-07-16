Puigdemont celebra la decisión del tribunal europeo pero la "represión no ha acabado"

Según el político independentista, es necesario que termine la "represión", no para el "beneficio personal" de los directamente acogidos a la amnistía, sino "para poder recuperar fuerzas y recursos y centrarse en el objetivo principal, que es la independencia de Cataluña".

"El contexto es más difícil y hostil" en la actualidad, puesto que el independentismo es objeto de "una división que al españolismo le encanta", agregó en un mensaje publicado en la red X después de que conocerse que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) considera la amnistía acorde con el derecho de la Unión.

Esto allanaría el regreso de Puigdemont a Cataluña, a la espera de que el Tribunal Constitucional español decida si rectifica al Tribunal Supremo, que se negaba a aplicarle la amnistía por el delito de malversación de caudales públicos y mantiene una orden nacional de detención contra él.

Puigdemont argumentó hoy que si los tribunales españoles siguen negándose a aplicar la amnistía de forma integral, "no solo estarán incumpliendo" una ley aprobada por el Parlamento y declarada constitucional, sino que, además, "estarán enfrentándose con el derecho europeo".

"El TJUE no podía ser más nítido y no ha dejado ninguna grieta a través de la cual se pueda discutir nuestra victoria", remató.